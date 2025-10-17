Il Premio Marche torna ad Ancona. Resta nel nome dell’ideatore Trifogli: "Passaggio di consegne con mio padre"

Dopo venticinque anni il "Premio Marche" torna definitivamente ad Ancona. La storica rassegna, voluta nel 1956 dal futuro sindaco Alfredo Trifogli per promuovere la ricerca nell’arte contemporanea, ripartirà con la mostra "Erratica", che sarà ospitata alla Mole dal 22 novembre al 28 febbraio. La direzione artistica del ‘ritrovato’ Premio è affidata a Stefano Tonti e Arianna Trifogli, figlia dell’indimenticato fondatore, e membro del comitato scientifico insieme a Giacinto Di Pietrantonio, Stefano Papetti, Elena Pontiggia, Gabriele Simongini e Stefano Tonti. Un’iniziativa fortemente voluta dal Comune, anche per rilanciare la città come polo d’arte contemporanea, in linea con quanto indicato nella candidatura a Capitale italiana della Cultura 2028.

L’assessore alla cultura Marta Paraventi sottolinea come "la storica rassegna di arte contemporanea per decenni ha segnato la vita culturale regionale e nazionale", e ricorda Alfredo Trifogli, "instancabile promotore di cultura. La Mole è lo scenario ideale per ospitare ‘Erratica’, concepita per guidare il pubblico, attraverso servizi didattici e conferenze, alla scoperta dei protagonisti dell’arte contemporanea degli ultimi decenni. Grazie al supporto di Estra e ViVa Energia sarà pubblicata la prima guida alle opere di scultura contemporanea, strumento utile ad arricchire l’offerta di turismo culturale in città".

"Per me è un momento molto emozionante – confessa Arianna Trifogli – E’ una sorta di passaggio di consegne tra me e mio padre, un politico che ha sempre fatto tanto per la cultura. Fondò anche la Galleria Puccini. Per il Premio Marche è un grande ritorno ad Ancona dopo 25 anni. E questa sarà la 25esima edizione... Ricordo gli anni ‘90 alla Mole. Il Premio Marche era una cosa enorme. Vorremmo rilanciare la cultura ad Ancona partendo anche da quanto di buono è stato fatto in passato". Promossa e co-organizzata da AMIA (Associazione Marchigiana Iniziative Artistiche) e dall’assessorato alla cultura con il sostegno della Regione, ‘Erratica’ racconta la storia del Premio attraverso tre differenti sezioni. La prima è un excursus dagli esordi fino alla fine degli anni ‘90 curato da Marco Tittarelli, che include una selezione di opere provenienti dalla collezione d’arte contemporanea della Pinacoteca Civica, nata proprio grazie alle opere del Premio Marche. La seconda è un focus sui 25 anni in cui il Premio si è svolto lontano da Ancona (due edizioni ad Ascoli e due a Urbino, dal 2000 al 2024) a cura di Elena Pontiggia e Gabriele Simongini, con una ricognizione dello stato dell’arte contemporanea durante questi 25 anni attraverso 25 artisti che a livello nazionale si sono imposti all’attenzione di critica e pubblico. Una terza sezione a cura di Giacinto Di Pietrantonio espone le opere di altri 15 autori che ad oggi possono rappresentare lo stato attuale dell’arte contemporanea, selezionati per la loro capacità di lavorare in modo innovativo sia con le tecniche tradizionali che con quelle più moderne. Tra essi sarà scelto il vincitore del Premio Marche 2025, mentre un altro riceverà la targa ‘Alfredo Trifogli’.

Per accompagnare il pubblico verso la nuova edizione il Museo Omero ospiterà tre conferenze per riscoprire storia ed evoluzione della rassegna: ‘Le prime edizioni del Premio Marche ad Ancona. Storia e modernità’ (24 ottobre), a cura di Federica Lazzarini; ‘La Galleria d’arte moderna di Ancona: storia di una collezione, genesi di un museo’ (7 novembre), a cura di Marco Tittarelli, e ‘La ripresa del Premio Marche: dagli anni Novanta alle più recenti edizioni’ (13 novembre), a cura di Stefano Tonti e Arianna Trifogli.

Raimondo Montesi