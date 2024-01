Il presepe di S.Francesco e i quadri visibili grazie alla fraternita

Per gli 800 anni dalla proclamazione della regola di San Francesco, la fraternita dell’ordine francescano secolare della parrocchia Santa Maria della misericordia di Osimo espone il presepe di San Francesco e i quadri inerenti la storia del presepe. Fino al 2 febbraio infatti è possibile ricevere per i fedeli che lo desiderano, come concesso da papa Francesco, l’indulgenza plenaria e ammirare l’allestimento del Natale di Betlemme oltre che nel presepe interno anche in quello esterno che riproduce fedelmente quello di Greccio.