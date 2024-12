Il presepe vivente al Piano. Dove convivono le religioni

Il Natale entra nel vivo anche al Piano, grande attesa per il presepe vivente in corso Carlo Alberto e la Pasquella. In attesa delle rappresentazioni del presepe vivente al porto, il 26 e il 29 dicembre prossimi, ‘Ancona che brilla’ annuncia l’evento di sabato prossimo di fronte alla chiesa dei Salesiani. Si parte alle 16,30 quando andrà in scena, a cura della Parrocchia Sacra Famiglia, un viaggio emozionante verso la Betlemme di duemila anni fa. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Ancona, è organizzata dai Salesiani di Ancona, con il supporto dei Pasquellanti Anconetani, che porteranno canti e melodie della tradizione marchigiana. A loro si uniranno il coro dei bambini della parrocchia e quello della comunità peruviana, offrendo un repertorio musicale che spazia tra culture e generazioni. Il presepe vivente vedrà la partecipazione di cento figuranti, composti da famiglie e giovani che frequentano l’oratorio e che hanno deciso di mettere a disposizione il loro tempo e talento per realizzare questa rappresentazione. Accanto a loro anche tanti volontari esterni si sono uniti all’iniziativa.

I visitatori potranno immergersi nell’autentica atmosfera del presepe grazie alle numerose botteghe artigianali allestite lungo il percorso. Ogni bottega offrirà una finestra sul passato, tra mestieri antichi e prodotti tipici, creando un ambiente vivo e coinvolgente che farà rivivere la magia della Natività. "L’iniziativa proposta dall’oratorio dei Salesiani e patrocinata dal Comune _ spiega l’assessore con delega al volontariato civico, Marco Battino _ è giunta al secondo anno e consente di coinvolgere molti giovani di tante nazionalità differenti e contribuisce non solo a rivitalizzare il quartiere, ma anche e soprattutto a rendere unita e coesa la comunità, che qui può trovare un luogo di incontro e dover poter sviluppare nuove amicizie e relazioni". Alle 19, sempre di sabato prossimo, si terrà poi la Santa Messa e a seguire è previsto l’arrivo dei Magi: "Organizzare un presepe vivente in una città come Ancona e in un luogo come corso Carlo Alberto assume un significato profondo. Qui convivono persone di culture e religioni diverse, una ricchezza che rende l’evento ancor più speciale. Il presepe vivente diventa così un simbolo di accoglienza e dialogo, un ponte tra tradizioni che unisce anziché dividere" è il commento gli organizzatori, che hanno pensato a un presepe che parli di integrazione.