Il presepe vivente della Vallesina

Ultimi appuntamenti natalizi nella nostra provincia. A spiccare, tra le varie iniziative, c’è quella di Poggio San Marcello, dove domani e domenica pomeriggio, dalle ore 17 alle 20, si potrà ammirare uno dei principali simboli del Natale: il presepe. Non un presepe ‘normale’, ma vivente, animato da numerosi abitanti del borgo della Vallesina. A promuovere l’evento sono il Comune e la Pro Loco, ma tutto nasce da un’idea dei ragazzi di Poggio San Marcello, con la partecipazione della scuola elementare ‘Giacomo Leopardi’, del locale oratorio e della compagnia teatrale ‘G. Bruciaferri’. Riferendosi alla prima ‘rappresentazione’, che ha avuto luogo lo scorso 26 dicembre, gli organizzatori sottolineano che ‘nonostante due anni di stop per cause di forza maggiore è bello vedere che c’è ancora voglia di condividere e di stare insieme. Ieri (il 26, ndr) eravate in tantissimi e questo ripaga tutti gli sforzi fatti in questi mesi. Non possiamo quindi che dirvi grazie. E per chi non è riuscito a venire, ci vediamo il 6 e l’8 gennaio’. E’ in pratica l’intero paese ad essere allestito come presepe. Tutto, dalle scenografie ai costumi, viene preparato con estrema bravura e professionalità nel corso di mesi da parte di persone che donano il proprio tempo libero per creare uno spettacolo sempre di grande suggestione.