Il presepe vivente salta anche quest’anno

Anche quest’anno, per il quarto consecutivo, il tempio del Valadier non si animerà di figuranti legati alla Natività. Annullata l’edizione XXXVIII del Presepe vivente. Motivi legati alle stringenti norme sulla sicurezza alla base della decisione comunicata dagli organizzatori per il nuovo stop di una delle rappresentazioni della Natività più apprezzate e la più grande al mondo per estensione: ben 30mila metri quadri lungo il costone roccioso che porta al Santuario di Valadier.

"Abbiamo preso questa decisione non a cuor leggero - conferma Rosanna Filipponi per il comitato che si occupa dell’organizzazione -. L’ultima rappresentazione risale al 2019, poi nel 2021 era tutto pronto, ma un’ordinanza sempre in materia di sicurezza ha di fatto impedito entrambe le rappresentazioni. Le problematiche sono sempre le stesse, legate alla sicurezza. In pratica, esiste solo una via di ingresso e una di uscita e non va bene. Inoltre, ad oggi, potrebbero entrare in contemporanea per ammirare il Presepe vivente massimo 2mila persone. Un numero troppo esiguo, ma solo i figuranti sono 300, cui si aggiunge il personale tecnico. Stiamo cercando di individuare qualche professionista che possa aiutarci ad aggiornare il piano di sicurezza e così ripresentarci a Natale 2024".