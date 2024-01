Il preside contro il tabù: "Così si vince l’ignoranza"

Nell’anno appena concluso, ci sono stati 113 femminicidi in Italia. Troppi per non pensare di agire e fare qualcosa anche in fatto di istruzione, magari parlando a scuola di educazione sessuale. "Ben venga nella nostra scuola — commenta il preside dell’Istituto di istruzione superiore Vanvitelli Stracca Angelini, Francesco Savore — ma non come materia di insegnamento a sé, bensì come argomento da trattare in una o più discipline già presenti". Ma il tema, da solo, non può risolvere tutti i problemi: "È ottimo per essere inserito in materie come le scienze o l’educazione civica, perché si parte dalla conoscenza del corpo umano e si include anche l’educazione all’affettività — dice il preside — Sarà compito del consiglio di classe scegliere dove inserirlo".

Proprio il docente, però, deve essere attento "a instaurare un rapporto di fiducia e affettivo con lo studente sul tema, non pensando solo a interrogarlo — aggiunge — perché solo così quest’ultimo possa essere attento e ragionarci. Il corpo docente stia molto attento nel mantenere questo tipo di relazioni". Quello dell’educazione sessuale è un argomento "che poteva essere partorito da tempo e non solo dopo l’omicidio di Giulia Cecchettin — commenta Savore — Parlare di sentimenti, di affettività e di educazione sessuale in Italia è probabilmente visto come un tabù da superare per la morale cattolica che c’è. La scuola non può salvare da sola il mondo, ma far comprendere un tema così importante come questo. Non solo però con la logica del classico progetto da 30 ore, se poi gli insegnanti non sanno attrarre i giovani quando fanno lezione, non mettendoci la passione".

Proprio al Vanvitelli Stracca Angelini "abbiamo invitato già in passato degli psicologi, per parlare di educazione sessuale, in particolare ai ragazzi del quarto e quinto anno — aggiunge — Specialisti del settore che hanno affrontato aspetti come le malattie veneree, quelle legate al corpo della donna e l’importanza dell’igiene in campo sessuale. Ma anche donne di un’associazione che hanno fatto conoscere una malattia femminile diffusa come quella dell’endometriosi (ovvero la presenza di mucosa nella cavità uterina che provoca dolori cronici, ndr)". Per Savore gli psicologi sarebbero utili "già nelle scuole primarie per parlare di educazione sessuale, naturalmente con argomenti affini a ragazzi di quella età". Così come i sessuologi in licei o negli istituti "nei confronti di studenti maggiorenni — conclude — Occorre combattere l’ignoranza, che spesso è alla base di tanti femminicidi in persone con menti malate. Avere specialisti del settore e insegnanti pronti a instaurare un rapporto formativo con gli studenti sono aspetti fondamentali per capire al meglio la consapevolezza del proprio corpo e il rispetto di quello degli altri, oltre alla differenza tra quello maschile e quello femminile. I genitori lo capiscano e non protestino su questi argomenti, perché anche un ’no’ detto da una donna possa essere tranquillamente accettato da un ragazzo, senza minacciare o mostrare aggressività fisica".

Lorenzo Pastuglia