Il presidente al Carlino: "Stazione marittima sì, ma senza passaggi a livello. Banchine, avanti tutta"

Presidente Garofalo, si parla tanto del ripristino della stazione ‘Ancona Marittima’, come stanno le cose?

"Rfi ha ripreso in mano il progetto e noi siamo a disposizione, ci facciano una proposta e la vagliamo. Detto questo, abbiamo già detto loro che mantenere il passaggio a livello attivo non se ne parla. Arrivare col treno in porto? A loro ho risposto di provarci, vediamo, ma sarebbe meglio trovare altre soluzioni".

Altra iniziativa green è la ciclabile che il Comune ha tolto dagli Archi per fare un percorso alternativo in area portuale: è fattibile?

"Tutto si può fare, magari qualche pezzo, ma in sicurezza. Io devo pensare prima alle necessità delle imprese portuali. L’amministrazione comunale, tuttavia, non sembra fare un dramma sulla possibilità di perdere i fondi ministeriali per la ciclabile".

Presidente, sono reali le voci secondo cui ci sarebbero problemi per l’elettrificazione delle banchine al Porto Antico?

"Se ne sentono tante in giro. Il progetto va avanti senza intoppi".

Le banchine 13 e 14 saranno presto operative? Risolti i problemi con la ditta?

"La strategia del dialogo ha pagato, in questi giorni ci sarà la consegna e per la stagione estiva saranno a disposizione".

I lavori e le procedure alla 27 invece?

"Camminano veloci. Stiamo rinegoziando il contratto d’appalto coi prezzi attuali in attesa di una variante migliorativa".

L’altra grande opera, oltre alla ‘Penisola’ è il Molo Clementino: resta convinto sulla necessità di questa infrastruttura? "Sempre di più e mai avuto dubbi. Sarà un’opera bella e utile per la città, un luogo d’incontro. Le procedure sono lente (mancano ancora alcuni documenti per poi avere l’ok dal ministero su Vas e Via, ndr), ma è una scelta vincente".

Tempi lunghi anche per lo spostamento dei traghetti dai moli attuali alle ex banchine dei silos?

"No, il traffico non sarà operativo in questa stagione, ma dalla prossima ci contiamo. Il sindaco l’ho già pre-allertato su questo passaggio. Adesso lì è un caos a causa dei tanti cantieri, segno che ci stiamo lavorando".

Restano le opere al Mandracchio presidente: bene il nuovo mercato ittico, meno la futura biglietteria e stazione marittima portuale sulle ceneri dell’ex Fiera della Pesca, è d’accordo?

"Purtroppo quel capitolo è molto complesso, parlo dell’ex Fiera, una vera e propria scommessa legata alla presenza anche di soggetti privati su cui sono molto impegnato. Una cosa è certa, dopo l’estate devo prendere assolutamente una decisione su cosa fare. Il mercato del pesce procede".

Nel marzo del 2026 il suo mandato quadriennale scadrà, è pronto per un incarico bis? "Nelle passate esperienze ho sempre fatto un solo mandato, qui vediamo cosa accadrà".

Il bilancio della sua esperienza sin qui è positivo?

"Molto, l’ente che guido è composto da persone perbene e di questo ringrazio chi mi ha preceduto. La Regione ha una visione e i rapporti col presidente Acquaroli, così come col sindaco Silvetti, sono ottimi".