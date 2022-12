Il presidente Bocchini: "Svolta Amazon Basta con questo sistema parastatale"

di Sara Ferreri

Dalla coda pandemica alla crescita dei tassi d’interesse passando per la guerra in Ucraina, il caro-energia e delle materie prime, l’alluvione e il sisma: cronaca di un anno vissuto pericolosamente.

Pierluigi Bocchini, presidente di Confindustria Ancona: dal suo osservatorio, com’è stato possibile affrontare questo 2022 così drammatico?

"Io lo definirei schizofrenico. L’anno è partito con un’importante effervescenza economica con tassi di crescita fortissimi e una domanda sostenuta. Poi il nodo dell’energia e dei prezzi delle materie prime uniti alla carenza di personale hanno fatto sì che le imprese non fossero in grado di evadere gli ordini. A febbraio è scoppiata la guerra tra Russia e Ucraina, dopo le difficoltà iniziali comunque la domanda ha retto. Ma poi con il passare dei mesi si è palesato il nodo inflazione e continuo aumento dei prezzi. Un’inflazione da importazione che deriva dagli altissimi costi dell’energia. Questo ha fato sì che le banche iniziassero a prendere provvedimenti: a operare una stretta sulla liquidità e a rialzare i tassi d’interesse. Soprattutto dopo l’estate questi fattori hanno avuto un forte impatto e le aziende hanno tutte registrato una forte contrazione degli ordinativi. Di conseguenza è aumentata la richiesta di cassa integrazione e l’autunno è stato di grande preoccupazione per gli imprenditori". E in questa coda di un 2022 horribilis che scenari intravvede per il prossimo futuro?

"Si sta cominciando ad avere uno sguardo verso un anno che sarà di grande incertezza. Dovremo convivere con l’inflazione, anche se forse a livelli più bassi di oggi dove superiamo il 10%. Continueremo ad avere una stretta monetaria che porterà ad una frenata degli investimenti privati, la crescita calerà e le nostre aziende continueranno a risentirne. L’accordo sull’energia porta un po’ di ossigeno ma il conflitto russo ucraino resta e ci aspetterà un inverno piuttosto rigido".

Dunque, dense nubi nere all’orizzonte?

"Tutto sommato non vedo sfiducia tra gli imprenditori. Ad oggi non riscontro grandi segnali di negatività. Ma i problemi per le imprese italiane, al di là di calamità naturali che hanno colpito la nostra regione e al di là dell’inflazione e del caro energia, restano. Il nostro è un Paese zavorrato da un sistema parastatale-burocratico che obbliga noi imprenditori a quintuplicare gli sforzi rispetto ai nostri competitor internazionali. L’inflazione più alta d’Europa l’abbiamo noi, da noi il caro energia è tra i più alti, anche il triplo rispetto ad altri Paesi e poi abbiamo un problema infrastrutturale che resta in gran parte irrisolto. Questa fine d’anno porta comunque un insediamento importantissimo nelle Marche (il maxi polo di Amazon a Jesi, ndr) che giocherà un ruolo fondamentale anche per interporto e aeroporto".

E com’è riuscito fino ad oggi a tenere il sistema marchigiano?

"Perché viviamo in un sistema di filiera formato da imprese a dimensioni contenute e iper specializzate che riescono a essere competitive anche all’interno di filiere internazionali. Abbiamo un macrodistretto di tanti settori ad altissime competenze e costi competitivi. Siamo resilienti ma il costo del lavoro non diminuisce e il rischio è che altri Paesi vengano nelle Marche a portare via competenze e lavoro".

L’auspicio per il 2023?

"Che non vengano più posti quotidianamente i bastoni tra le ruote alle imprese e che si possa superare il rallentamento che sta subendo un’area già depressa".

A proposito di buoni auspici, nel 2023 si rinnova il sindaco del capoluogo dopo i dieci anni di Valeria Mancinelli, quale la partita più importante?

"Quella infrastrutturale. Sarebbe interessante capire dai candidati sindaci del fatto che sulla linea Adriatica passeranno 170 treni al giorno dentro la città e sul nuovo lungomare davanti a Torrette: un pezzo di strada rubata al mare. Ancona avrebbe bisogno di una metropolitana leggera e di migliorare la viabilità perché tante imprese se ne sono andate e se ne stanno andando dal centro".