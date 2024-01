Il presidente Conte: "Patrimonio dell’Unesco e Parco nazionale: le sfide del mio Conero"

Luigi Conte è, dallo scorso novembre 2023, il dodicesimo presidente del Parco del Conero. Come amministratore regionale ha svolto la sua attività all’ex Azienda di promozione turistica delle Marche poi Ente regionale turistico e ricoperto l’incarico di consigliere comunale a Falconara e Ancona. Subentra a Daniele Silvetti dimessosi dopo la sua elezione a sindaco lo scorso maggio. Il Resto del Carlino lo ha intervistato per conoscere gli obiettivi e le strategie che saranno al centro del suo mandato. Presidente, tre parole che identifichino le future azioni del Parco.

"Buon governo del territorio, attenzione alla tutela ambientale, promozione e valorizzazione. Un parco godibile 365 giorni all’anno, a disposizione di utenti di ogni età. Ci sono risorse naturali ed enormi potenzialità inespresse capaci di dare impulso alle attività produttive e al comparto turistico".

Portonovo è una delle spiagge più belle e amate del Conero. Quale sarà il futuro atteggiamento del Parco?

"Si tratta di un comparto fondamentale del Parco, sito di Natura 2000 riconosciuto dalla Comunità Europea, con una serie di vincoli. Non abbiamo competenza diretta se non concedere il nostro nulla osta sulle operazioni che vengono svolte ma vediamo positivamente il progetto del sindaco Silvetti per ciò che riguarda l’arretramento degli stabilimenti per evitare i ripascimenti, l’operazione, avviata lo scorso anno, di limitazione del traffico veicolare".

Per ciò che riguarda una eventuale cabinovia per scendere nella baia?

"Dobbiamo prima di tutto tutelare un sito di Natura 2000 ma un sito demaniale deve poter essere goduto da tutti, diversamente abili, anziani, chi ha problemi di salute. Esplorare e non precludere se esista o no la possibilità di mezzi che consentano a tutti di scendere e godersi le meraviglie della baia".

Ancona ha una parte del suo territorio all’interno del Parco. Ci sono progetti?

"Di portare avanti quanto già avviato dal sindaco Silvetti, di allargare il Parco al parco del Cardeto. Serve una legge regionale e l’auspicio è quello di riuscirci in breve tempo".

L’associazione culturale Le Cento Città ha proposto agli enti competenti l’avvio di una richiesta per far entrare la Costa del Conero tra i patrimoni dell’Unesco. Cosa ne pensa?

"Un’ottima iniziativa. Siamo a disposizione per fornire quanto possibile c’è nella nostra struttura per consentire questa operazione che sarebbe un ulteriore arricchimento per il Parco e per tutta le Marche".

Il mare è parte integrante del Parco. Che opinione ha sull’Area marina protetta?

"Sono i Comuni e non il Parco ad esprimere il parere. Personalmente non sono favorevole, i tecnici mi dicono che non ci sono specie marine particolari da tutelare e si andrebbe ad ingessare lo specchio di mare. Devono essere poi valutati i costi e chi andrebbe a gestirla".

Il problema cinghiali?

"Abbiamo avviato una convenzione con il Comune di Ancona. Sarà realizzata un’area di sosta fuori dal Parco e con l’URCA sarà possibile sfoltire la popolazione di cinghiali e ridurre i grandi danni recati all’agricoltura, alle auto e alle persone. Ci sono diverse iniziative in campo come trappole, siti di prelievo, operatori volontari con carabina. Pensiamo entro l’anno di restringere notevolmente questo problema".

Il futuro del Parco in termini nazionali?

"L’onorevole Gostoli presenterà una Proposta di legge in Parlamento per passare da parco regionale a nazionale. I nostri uffici hanno fornito una relazione e la documentazione completa di tutte le meraviglie naturali, storiche e culturali del Conero e l’auspicio è di raggiungere questo obiettivo entro il 2024."