Il presidente di Confindustria. Lo spettro dei dazi americani: "Le nostre imprese a rischio. Rafforzare il mercato interno"

Dazi commerciali anche all’Europa? Se l’Unione sta studiando possibili contromisure dopo gli annunci del presidente americano Donald Trump, lo scenario in continua evoluzione e non ancora delineato è attenzionato con particolare riguardo dagli imprenditori marchigiani. Antenne indirizzate tra Washington, Roma e Bruxelles, dove si giocano le partite più importanti. Ma intanto nel territorio regionale si ragiona sui possibili sviluppi e si chiede alla stessa Ue di rafforzare il mercato interno, quello dei Paesi comunitari, per essere pronti a fronteggiare il futuro. L’esordio del presidente di Confindustria Ancona Diego Mingarelli è cristallino: "Esprimo una certa preoccupazione – ammette in apertura – perché la nostra regione è fortemente esposta sul versante dell’export, anche perché gli Stati Uniti sono il terzo Paese di destinazione delle esportazioni delle Marche dopo Francia e Germania". Per lui, "le nuove politiche protezionistiche impatteranno sulle nostre aziende che esportano nel mercato americano. Il protezionismo genera sempre effetti negativi per le imprese manifatturiere legate all’esportazione. Per questo dobbiamo assolutamente rafforzare il mercato interno", indica il numero uno degli industriali della provincia di Ancona. Un mercato interno "che, sia chiaro, non è quello italiano, ma quello europeo".

In taluni casi si è provato ad agire in anticipo, come spiega ancora Mingarelli: "Come Confindustria Ancona abbiamo partecipato di recente ad una call europea e abbiamo evidenziato come le barriere protezionistiche presenti in certi Paesi dell’Unione impattino sul mercato interno. Per questo abbiamo sottolineato come sia necessario eliminare le rigidità, per dare vera forza di sistema alle economie del continente. Il 50 per cento dell’export italiano è generato dalla piccola e media impresa, un unicum. Se pensiamo poi che circa il 90 per cento di esso proviene dalla manifattura è facile capire come barriere e certificazioni presenti in alcuni Paesi europei siano poco coerenti con una visione comune e una risposta corale alla minaccia del protezionismo".

C’è un’altra strada da percorrere. "Abbiamo bisogno di crescere – avverte –. Alcune aziende non sono esportatrici abituali e dobbiamo aiutarle a trovare questa proiezione internazionale per incrementare il nostro export, che è fortemente collegato alla capacità innovativa delle imprese". E infine allarga la riflessione: "Per quanto riguarda le politiche americane, visto che non possiamo intervenire su certe scelte possiamo chiedere all’Europa di tutelare se stessa potenziando il proprio mercato interno. Fare previsioni sulle possibili ripercussioni dei dazi è, ovviamente, prematuro, ma mi sembra di capire che su alcune di queste scelte ci possano essere anche margini negoziali – conclude Mingarelli –. Sono convinto che l’Europa sarà capace di risposte ferme e serene, in modo che l’impatto sia il minore possibile per le nostre imprese perché il protezionismo è sempre stato un elemento di divisione e di contrasto alla necessaria integrazione delle economie".