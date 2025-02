Il presidente: "E’ un’icona. Grazie Gimbo"

"Ieri sera (martedì, ndr) gli ho mandato subito un messaggio su WhatsApp, poche parole e alcune faccine, e lui oggi (ieri) mi ha subito risposto e ringraziato. Ma siamo noi che dobbiamo ringraziarlo". Sorride e gioisce Fabio Luna, presidente del Coni Marche, dopo la decisione di Gianmarco Tamberi di voler proseguire la carriera nel salto in alto fino alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Decisione comunicata dal palco del Teatro Ariston, durante la serata inaugurale del Festival di Sanremo. Se gli ultimi post (criptici) di Gimbo, in cui ripercorreva la sua memorabile avventura nel mondo dell’atletica, avevano indotto molti a pensare che fosse prossimo al ritiro, l’atleta anconetano campione di tutto, a modo suo, ha sgomberato il campo dagli equivoci e andrà avanti fino ai prossimi Giochi a Cinque cerchi. "Un annuncio che ha fatto felici tutti quanti – dice il dirigente federale marchigiano –. Anche se non aveva mai detto che avrebbe smesso, né che avrebbe continuato. Ma quella conferma a Sanremo, ci ha dato soddisfazione. La speranza era che non terminasse il suo percorso sportivo con Parigi, ma potesse andare avanti. Perché lo merita come uomo, come atleta e come simbolo dello sport marchigiano, del quale siamo orgogliosi ma, se mi consentite, Gianmarco è patrimonio dello sport italiano". Amatissimo da fan e tifosi. "È un atleta che si fa notare – prosegue Luna –. Non solo per i risultati incredibili che ha ottenuto, ma anche per quella capacità comunicativa eccezionale. Non so quanti abbiano quelle stesse caratteristiche. Tamberi è diventato un’icona".

Il presidente svela qualche retroscena: "Abbiamo un bellissimo rapporto e spero davvero che la delusione vissuta alle Olimpiadi di Parigi, che era stata per certi versi simile a quelle che lo privò dei Giochi di Rio, seppure in quel caso ripagata con Tokyo, possa essere cancellata dalla soddisfazione per un altro strabiliante traguardo". Se per Tamberi inizia un lungo periodo di preparazione e di sacrifici, cresce l’attesa per capire se ci sarà ai Mondiali di atletica di settembre, proprio a Tokyo. "Qualche tempo fa mi diceva che voleva andare avanti per tentare di entrare ancora di più nella storia – l’aneddoto di Luna –, provando a vincere due Mondiali nell’alto, cosa mai riuscita a nessuno. Questa cosa potrebbe fungere da stimolo. Ma io ho sempre detto lui che nella storia c’è già". Il messaggio finale: "Un ringraziamento per quello che ci ha regalato fino ad oggi e gli auguro tutto il bene possibile per rivincere ma soprattutto che possa vivere la sua esperienza senza intoppi".