Il presidente Guerini: "Una vergogna usare la maglia dell’Ancona non si sa a quale scopo"

La questione delle maglie regalate da un consigliere dell’Ancona a tre esponenti di Forza Italia al convegno di dieci giorni fa alla Mole, continua a sollevare polemiche e opinioni contrastanti. Stavolta è Vincenzo Guerini a dire la sua, l’allenatore dell’Ancona della prima promozione in serie A, oggi presidente onorario e responsabile dell’area tecnica. Vincenzo Guerini, cosa dice della questione delle maglie regalate al convegno di Forza Italia?

"Che ci dovremmo vergognare. Mi chiedo perché usare la maglia dell’Ancona per non si sa quale scopo, regalandola a un ministro che probabilmente non sa neanche in che categoria gioca l’Ancona. Il calcio crea dei mostri, quando uno entra nel calcio ha deliri di onnipotenza, Ma è una settimana che tiriamo avanti con questa storia ed è una tristezza. Io ho visto lo striscione dei tifosi durante la partita con la Samb e poi mi hanno spiegato cos’era successo. L’ho scoperto così".

Come procede la programmazione per il prossimo anno?

"Ho già presente quello che serve, ho le idee chiarissime, con Ancarani andremo dai responsabili della società per presentare le nostre idee per l’anno prossimo e speriamo che vengano accettate. Il tempo c’è, però c’è da far crescere la società e da allestire una squadra forte per l’anno prossimo.

Per far crescere la squadra bisogna partire subito, per far crescere la società bisogna continuare a lavorare, Marconi con noi si comporta bene, ci lascia lavorare in assoluta autonomia, e tutti dicono che è in grado di supportare quello che serve per salire di categoria.

Se è come dicono tutti, io gli chiederò proprio questo. Poi alla fine chi è che mette il budget mi interessa poco, io mi occupo d’altro".

I tifosi sono arrabbiati, aspettano fatti, la riconferma di Gadda in primis. Si sente di dire qualcosa alla tifoseria?

"E’ scontato che Gadda e il suo staff siano confermato. Non so perché se ne dubiti. Se c’è una cosa scontata è proprio questa. D’altra parte se non venisse riconfermato lo staff, ce ne andremmo via tutti. Ma non ce n’è uno, di motivo, per non confermare Massimo. Noi a parole lo abbiamo già fatto, poi le firme si metteranno. Se c’è una cosa sicura al 100% è questa, insomma. In società non ci siamo neanche posti il problema, dobbiamo preoccuparci di altre cose che servono per crescere".

Quindi società solida e strada spianata per la prossima stagione?

"Entro dieci giorni al massimo io e Ancarani andremo in società, faremo delle richieste e la società entro la fine di marzo dovrà darci una risposta. Poi ciascuno di noi trarrà le sue conclusioni". Ma lei è ottimista, insomma. "Quest’anno la società s’è comportata bene con tutti. Adesso c’è da fare un salto di qualità e mi aspetto questo. Fino ad oggi mi hanno sempre detto che vogliono fare una squadra competitiva, che significa crescita della società e della squadra, sono due cose che vanno insieme". Mai riscontrato problemi con i vostri stipendi?

"Assolutamente no, sono stati sempre come orologi svizzeri. Non hanno mai sbagliato di una virgola".

Giuseppe Poli