"Il presidente ha l’obbligo di consegnare gli impianti"

Il direttore tecnico della U.S. Pallavolo risponde al presidente della Provincia Daniele Carnevali sulle problematiche sollevate riguardo agli impianti sportivi. "La replica del presidente della Provincia Carnevali che prende per i fondelli le società sportive e conferma la chiusura della palestra del Perticari dimostrando addirittura avredine verso i volontari dello sport.

Al politicante Carnevali, che sbatte in strada centinaia di ragazzi senza alcuna remora (scrivendo addirittura in modo sprezzante che lo sport "sta tanto a cuore a Paradisi" senza nemmeno rendersi conto che confessa così la sua latente ostilità verso un mondo virtuoso) dobbiamo ricordare che è stato pubblicato un bando – spiega Paradisi - Che quella palestra è stata dichiarata disponibile per metà settembre. Che le società sportive si sono conseguentemente organizzate e che le famiglie porteranno i loro figli in quegli impianti trovandoli sbarrati da Carnevali. Che il presidente della Provincia ha l’obbligo legale di rendere disponibili gli impianti sportivi. Che ha tenuto chiuso il Corinaldesi per anni con lavori rallentati e inconcludenti (tanto che ancora oggi non esiste una uscita di sicurezza sui gradoni). Di fronte a tale arroganza e tale inconcludenza Carnevali farebbe bene a fare un passo indietro.

A maggior ragione se non è in grado di controllare e gestire illavoro degli uffici tecnici. Faccio una promessa a Carnevali. Forza Italia, da questo momento, monitorera’ ogni mancanza, ogni inadempimento, ogni ritardo, ogni disinteresse attribuibile a questo presidente non eletto dai cittadini. Non è certo il sottoscritto che manca di rispetto alla Istituzione Provincia. Sono semmai politici come Carnevali a delegittimare politicamente le istituzioni pubbliche"