Il presidente Luca Polita: "I libri di mia mamma donati agli ospedali"

Il presidente del consiglio Luca Polita ha donato i libri di sua mamma Paola Baioni i quali saranno destinati agli ospedali. "Giovedì sera - spiega Polita - ho partecipato all’evento organizzato dal Soroptimist club di Jesi denominato ‘Letto a letto’. Il programma è finalizzato a donare libri agli ospedali per aiutare i pazienti a trascorrere meglio la degenza. Ho ringraziato il club per avermi dato la possibilità di donare alcuni libri di mia madre. Lei apprezzava molto questi programmi di libroterapia e sono sicuro che avrebbe gradito questo piccolo gesto. Ringrazio il Soroptimist e la presidente Paola Zegam per questa opportunità".