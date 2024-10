"Il presidente non è adatto a svolgere il suo ruolo: si dimetta"

Il caso dei lecci tagliati a Portonovo per il set cinematografico con Pierfrancesco Favino: l’opposizione in consiglio comunale chiede le dimissioni del presidente dell’Ente Parco del Conero, Luigi Conte, e la maggioranza di centrodestra fa quadrato e indice una Commissione per trattare il tema. Tutti i consiglieri di minoranza (Francesco Rubini, Susanna Dini, Tommaso Fagioli, Federica Fiordelmondo, Stefano Foresi, Mirella Giangiacomi, Carlo Pesaresi, Giacomo Petrelli, Angelo Tomassetti, Diego Urbisaglia, Andrea Vecchi), a parte Massimo Mandarano (Gruppo Misto, Italia Viva) si sono scagliati contro i vertici del Parco, in particolare il presidente, nominato su indicazione della Regione. Presentato un Ordine del Giorno attraverso una proposta di deliberazione consiliare che dovrà analizzare il documento nella prossima seduta del Consiglio comunale (ancora da fissare). Nel frattempo, anche alla luce del documento presentato dall’opposizione, la maggioranza ha annunciato la richiesta di una Commissione ad hoc: "I capigruppo di maggioranza del Consiglio comunale di Ancona hanno richiesto la convocazione di una Commissione specifica. L’obiettivo – si legge nella nota intitolata ‘Set cinematografico di Portonovo – è dare informazioni corrette e circostanziate ai cittadini rispetto all’autorizzazione delle riprese, e alle relative competenze del Comune, per la creazione di un set temporaneo alle Terrazze di Portonovo per il film che vedrà la baia protagonista di alcune scene". La Commissione è stata convocata per mercoledì 16 ottobre alle 11 e si preannuncia una seduta molto accesa vista l’enfasi che è stata data alla vicenda anticipata proprio dal Carlino.

"Con Provvedimento del Presidente del Parco del Conero, il n.48/2024, è stata autorizzata in deroga al regolamento del Parco stesso la realizzazione di una scena cinematografica in zona di Riserva Orientata presso le ‘Terrazze’ in località Portonovo – si legge nel testo dell’Odg dell’opposizione – Il nulla osta è stato rilasciato il 19 settembre assieme al parere positivo di screening di incidenza per la realizzazione della sopra citata scena cinematografica escludendo l’attività dalle procedure di Valutazione Appropriata. Ricordiamo che quella interessata è un’area di riserva naturale all’interno di un Parco Regionale. Il responsabile dell’indirizzo politico-amministrativo del Parco del Conero è il Presidente dell’ente e lui ha dimostrato di non essere adatto a svolgere il suo ruolo".