"Il presidio del territorio come primo obiettivo"

Presenza costante sul territorio e presidio capillare della città da parte degli agenti. Proseguiremo su questa strada già intrapresa, al fine di aumentare la percezione di sicurezza nella popolazione. L’altro enorme traguardo che raggiungerà l’amministrazione Signorini, sarà quello di trasferire il Comando da Palazzo Bianchi in centro, all’interno del nuovo Fanesi.

Prerogative fondamentali, chiarirà al Carlino. Quelle che pone in cima all’agenda. Ieri mattina, accompagnato dal comandante Luciano Loccioni, il nuovo assessore alla Polizia locale Romolo Cipolletti ha effettuato un briefing con il personale del Corpo falconarese. La prima uscita ufficiale, in cui non ha nascosto la sua emozione. Anzi, "è un piacere per me tornare in sede dopo vent’anni", ha esordito. Per lui, infatti, si tratta di una sorta di un ritorno alle origini. Perché dopo il conferimento della delega, assegnata dal sindaco Stefania Signorini lo scorso 13 febbraio, l’esponente di Falconara in Movimento dirigerà quel settore che, per una vita, ha costituito la sua professione.

Non a caso Cipolletti, entrato nell’allora Municipale falconarese quando appena 23enne, si è decorato fino a raggiungere i gradi di comandante, oltre ad aver diretto, fuori città, la Polizia municipale di Montemarciano. Ma è soprattutto Falconara, la sua Falconara, la realtà dove ha operato. "In questi anni la città è cambiata – ha detto – così come sono cambiati i compiti della Polizia locale, anche se è sempre rimasto alto l’impegno degli agenti al servizio della città. Di recente è stata inaugurata anche la nuova sala operativa collegata al sistema di videosorveglianza, uno strumento molto utile per affrontare i tanti impegni cui sono chiamati gli uomini del Comando falconarese".

Nei confronti degli operatori ha speso parole di stima, riconoscendo importanti abilità e grande professionalità nelle attività quotidiane: "Il Corpo della Polizia locale è molto cresciuto professionalmente grazie all’apporto del comandante Luciano Loccioni ed è arrivato personale giovane, competente e motivato, che ha affiancato quello più esperto. A tutti vanno i miei ringraziamenti per il lavoro svolto, in particolare in occasione dell’alluvione, dell’emergenza vento e per tutti gli interventi volti alla sicurezza, l’ultimo in occasione del Carnevale, evento che ha visto impegnati gli uomini della Polizia locale e i volontari del gruppo comunale di Protezione civile. Auguro a tutti buon lavoro", ha concluso Cipolletti.

L’assessore, prima di ricevere la delega alla Polizia locale – passata nelle mani del sindaco dopo le dimissioni di Raimondo Baia nel giugno 2024 –, continua a detenere le deleghe a Arredo urbano, Viabilità comunale e sovracomunale (strade, marciapiedi), Segnaletica stradale (orizzontale, verticale), Aree pubbliche, Impianti pubblicitari e Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.