Il primo anno di The Mole. Sorpresa, si torna a ballare. Un party nel Canalone: "Settimana di eventi"

Ad Ancona è di nuovo possibile ballare. Dopo duemila giorni di quasi totale astinenza, contati su questa pagine l’8 agosto scorso, un migliaio di persone potrà di nuovo muoversi al ritmo della musica, in uno spazio pubblico. E non in uno qualunque, ma addirittura alla Mole Vanvitelliana. E non di nascosto, rischiando una denuncia, ma a norma di legge, con tutte le infinite e costose autorizzazioni necessarie. Venerdì 31 ottobre, infatti, i coniugi Marco Moroder e Alessia Santoni, per festeggiare un anno di apertura del loro caffè letterario The Mole, organizzeranno, nel canalone della Mole, una festa che alcuni anni fa sperimentarono nelle cantine di famiglia: "Hallowine". La serata, presentata come "l’evento più atteso dagli amanti delle atmosfere misteriose e dei brindisi fuori dagli schemi", inizierà alle ore 20 con la performance di Ritmi Analogici e un dj set, mentre sarà possibile rifocillarsi all’interno del locale, nel foyer dell’Auditorium, e, all’esterno, con lo street food. Alle ore 23, infine, comincerà il party, come quelli che fino al 2019 resero la Mole una pista da ballo galleggiante. Hallowine non è che uno dei vari appuntamenti della "Happy Mole’s Week", la settimana di festeggiamenti pensata per celebrare "un anno di cultura, gusto e incontri".

"In questi dodici mesi – raccontano Moroder & Santoni – The Mole ha aperto le sue porte a lettori e lettrici, autori, artisti, musicisti, studenti, viaggiatori e appassionati di bellezza, in ogni sua forma. In questo primo anno, The Mole si è trasformato in qualcosa che va oltre le nostre aspettative iniziali: uno spazio vivo e vivace, capace non solo di ospitare ma anche di generare cultura", affermano i fondatori del caffè letterario, che dal loro osservatorio hanno rilevato un dato incontrovertibile: "C’è grande attenzione anche alla piacevolezza del gusto, che fa incontrare tradizione e sperimentazione, in una cornice unica come quella della Mole".

La settimana festante inizia oggi: il ritrovo è alle ore 10 al The Mole, con Plastic Free e i ragazzi di Seconda Chance, per una mattinata di pulizia del porto, "un piccolo atto concreto per chi crede che la cultura non sia solo contemplazione, ma anche azione". La musica inizierà a essere protagonista da martedì, per la serata "Mole Jazz", in collaborazione con Ancona Jazz: in programma il concerto di Paul Marinaro, "interprete americano dalla voce densa e piena di swing", insieme a Guido Di Leone, Giuseppe Venezia e Giovanni Scasciamacchia. Dopo la festa di giovedì, venerdì 1° novembre emergerà anche l’anima letteraria del locale, con Laura Bartoli, che promette di svelare i misteri di Frankenstein, "un racconto che spaventa, certo, ma che soprattutto affascina, incuriosisce e invita a mettere in discussione certezze letterarie e culturali". L’appuntamento è alle ore 18.30 per sapere se sia vero o no che "il leggendario mostro è nato in una sola notte e che le radici di questo inquietante personaggio sono da ricercare ben prima dell’immaginazione di Mary Shelley".