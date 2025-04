Il primo cittadino perde le staffe. Lite con i dem, Consiglio interrotto. Tombolini prende le sue difese

Daniele Silvetti, mai così nervoso dopo quasi due anni a capo della giunta comunale, perde le staffe e l’aplomb e costringe il presidente del consiglio comunale a interrompere la seduta. Galeotta fu la replica a un’interrogazione sul porto da parte della consigliera Dem Mirella Giangiacomi, più volte interrotta dagli attacchi fuori microfono da parte del sindaco. Quando tra i due è iniziato un battibecco sulla scena ha fatto irruzione l’assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini che, prendendo le difese del capo della sua giunta urlando e inveendo contro la stessa Giangiacomi, ha costretto il presidente Pizzi a sospendere la seduta.

Microfoni spenti e sessione online interrotta, ma intanto in presenza la lite verbale (per fortuna non si è andati oltre) è andata avanti coinvolgendo Giacomo Petrelli (Pd), a sostegno della vicina di postazione, e Daniele Giachi (capogruppo di Rinasci Ancona, anche se da alcune settimane nominato segretario comunale di Forza Italia che esprime già un consigliere, Vincenzo Rossi). Sono stati cinque minuti di caos totale all’interno dell’aula consiliare prima che i lavori riprendessero. A quel punto in aula era arrivato anche il vicesindaco Zinni che avrebbe dovuto rispondere all’interrogazione presentata dalla Giangiacomi, a cui alla fine ha risposto Silvetti, appunto mai apparso così nervoso. Uno stato d’animo scaturito, forse, proprio dal ritardo del suo vice, impegnato con i sindacati al comando di polizia locale nonostante toccasse lui rispondere alla prima interrogazione urgente, in calendario alle 9, e arrivato in aula solo alle 10,30. In effetti, a parte il tema della ciclabile (tema inserito nel Pums, il piano urbano per la mobilità sostenibile, di sua competenza; per quella ciclabile rischia di perdere i finanziamenti del ministero che scadono a fine 2025), il resto dell’interrogazione era di competenza del sindaco. Amareggiata la Giangiacomi: "La destra, adesso anche il sindaco, deve imparare ad avere rispetto. Io ho ascoltato il suo intervento e nella mia replica, squisitamente politica, non sono stata violenta o volgare e di contro sono stata aggredita verbalmente da lui e da Tombolini. Le regole democratiche devono pur servire a qualcosa".