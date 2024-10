Appuntamento domani dalle 10 alle 17 all’hotel Palace del Conero (uscita Ancona Sud), per il primo Congresso del Movimento "Civici Marche". Questa compagine civica, nata tre anni fa, è rappresentata in Regione dal consigliere Regionale Giacomo Rossi e si colloca in un’area politica civica, territoriale e "regional-popolare" tanto da definirsi "Il Movimento dei Marchigiani". Le fasi congressuali di Civici Marche prenderanno il via alle 10 con i saluti istituzionali. Previsto il saluto del presidente Acquaroli e gli interventi di diversi rappresentanti delle forze politiche regionali così come quelli di alcuni sindaci del territorio.