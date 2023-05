Il primo fu Bilei I giovani fanno la differenza

Andrea Brusa

Era il 2013 e nella politica anconetana per le elezioni Comunali si affacciò a sorpresa una lista di under 25: si chiamava A20 e candidava a sindaco un giovanissimo Matteo Bilei. Vennero sottovalutati, ma ottennero un egregio 2,95%. In quei giorni ci appellammo alla neosindaca Mancinelli per non disperdere un patrimonio così vivo e giovane: perché non concedergli un assessorato alle Politiche giovanili? Nulla. Ma arriviamo ai giorni nostri: l’accordo per il ballottaggio tra il candidato del centrodestra Silvetti e quello della lista Ripartiamo dai giovani Battino potrà anche essere letto come una mossa disperata per vincere queste elezioni così contese, ma c’è sempre un ma.