Il primo giorno del prefetto Ordine: "Ancona modello di ospitalità"

"Sono grato al Governo e onoratissimo di essere stato chiamato ad assumere le funzioni di prefetto di Ancona, capoluogo di una Regione e di una Provincia che sono da sempre modelli di cultura, produttività e ospitalità e, inoltre, città dalle plurimillenarie virtù civiche e sociali". Si è espresso così nella sua lettera di saluto e di approccio al nuovo incarico il prefetto di Ancona Saverio Ordine. In servizio ufficialmente da ieri presso il Palazzo del Governo del capoluogo dorico, Ordine succede a Darco Pellos, a capo della prefettura anconetana dal marzo 2021 e da ieri rappresentante del Ministero dell’Interno a Venezia: "Metterò a disposizione delle operose realtà economiche e sociali di Ancona, della sua Provincia e dell’intera Regione il massimo e costante impegno _ aggiunge Saverio Ordine nel suo saluto che comprende anche gli auguri per le feste natalizie _. Il tutto affinché, nella reciproca collaborazione e nella concorde volontà di operare per il bene comune e per la difesa della legalità e dei diritti, ogni nostra attività venga rivolta alla serenità e prosperità del territorio marchigiano". Primo giorno da Prefetto e subito il saluto con la massima istituzione cittadina, ossia il sindaco Daniele Silvetti, con cui (sindaco e giunta nel complesso) ci sarà un fitto dialogo durante i rispettivi mandati. E proprio ieri mattina il sindaco Silvetti ha incontrato il nuovo Prefetto Saverio Ordine. Sindaco e Prefetto si sono intrattenuti a lungo nella sala Giunta di Palazzo del Popolo per i saluti, ma anche per un primo scambio relativo ai temi strategici della città di Ancona: "L’incontro di oggi – ha spiegato il primo cittadino - oltre a essere una gradita occasione di conoscenza reciproca, mi ha consentito di presentare al Prefetto, seppur in breve sintesi, lo spaccato di questa città che, da capoluogo, ha un suo carattere ben delineato, dal punto di vista storico, sociale, ambientale, economico, in particolar modo per le attività del porto e per la presenza importante del Parco del Conero. Il confronto si è poi sviluppato sui temi della tutela e della prevenzione dal punto di vista della salute del cittadino e sulle questioni legate alla sicurezza, che ci stanno particolarmente a cuore e per le quali stiamo già conducendo una serie di attività di monitoraggio e di supporto alle forze dell’ordine. Abbiamo infine parlato del nostro progetto di amministrazione che intende promuovere una serie di iniziative, dalla cultura ai grandi eventi, che in questi primi mesi di governo hanno già caratterizzato la collaborazione con prefettura e questura".