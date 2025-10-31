Il primo intervento: "Sarà il coraggio a guidare le scelte"

Un discorso appassionato, carico di emozione, ma anche capace di strappare sorrisi e applausi. Enrico Quagliarini ha tenuto ieri pomeriggio il suo primo intervento ufficiale da Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, nell’aula magna della facoltà di Ingegneria, gremita di professori, studenti e autorità. Il momento solenne è stato il passaggio di consegne con il suo predecessore, Gian Luca Gregori, attraverso la tradizionale "cerimonia del sigillo". Dopo aver ricevuto l’ermellino e il sigillo universitario, Quagliarini, visibilmente felice ed energico, ha preso la parola per un discorso di oltre 30 minuti. In apertura, moltissimi ringraziamenti: alla famiglia – la moglie, le due figlie, i genitori, i nonni scomparsi – ai colleghi e a tutto il personale dell’ateneo. Un pensiero particolare è stato rivolto all’ex rettore Gregori: "Con lui non sono mancate discussioni – ha ammesso Quagliarini – ma alla fine abbiamo sempre trovato una quadra".

Il neo rettore, che assumerà ufficialmente la carica il primo novembre, ha saputo alternare la programmazione strategica a momenti di leggerezza, citando Woody Allen e Winston Churchill e suscitando l’ilarità della sala quando ha esibito un ermellino peluche. "Saranno quattro le leve strategiche che guideranno il mio operato", ha scandito Quagliarini, delineando il suo programma: "Innovazione digitale, comunicazione efficace e integrata, internazionalizzazione e semplificazione dei processi. Sarà il coraggio a guidare le mie scelte".

La visione del nuovo rettore guarda ancora saldamente alle tre missioni fondamentali dell’università: ricerca, didattica e valorizzazione delle conoscenze. "Dobbiamo prenderci cura della nostra comunità – ha affermato – la mia missione sarà quella di essere al servizio. Sarò una presenza costante non solo nelle occasioni formali, ma anche nella quotidianità. Ma mi vedrete poco in giacca e cravatta, non fateci l’abitudine, preferisco la tuta!" Quagliarini ha insistito sulla necessità di "reagire con forza alla crisi del momento" e di promuovere lo sviluppo del "pensiero critico e della coscienza civica" negli studenti.

Il rettore non si è nascosto davanti alle complessità del contesto attuale: tagli ai finanziamenti, crisi demografica, la concorrenza delle università telematiche e la carenza di residenze studentesche. Sfide che, secondo Quagliarini, l’Ateneo deve affrontare assumendo "un ruolo di guida e riferimento per il territorio, investendo nel proprio capitale umano". "L’Università dovrà essere il centro tecnologico marchigiano verso le trasformazioni che le transizioni verdi e digitali stanno imponendo", ha dichiarato. L’obiettivo è chiaro: coniugare innovazione e tradizione formativa, potenziando anche il lifelong learning. "Dobbiamo anticipare, non inseguire", ha concluso tra gli applausi.