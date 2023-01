Il primo Papa al cantiere "Grazie a lui fu ripresa"

di Pierfrancesco Curzi

"Il pranzo al centro pastorale di Colle Ameno con Papa Benedetto XVI è stato un evento unico, indimenticabile per me. Non capita tutti i giorni di condividere del tempo con un Pontefice". Marco Paolinelli, ex delegato Fiom e operaio della Fincantieri, in pensione da appena due mesi, era uno dei pochi dipendenti dell’azienda cantieristica presente quel giorno al pranzo di Colle Ameno. Era l’11 settembre del 2011 (dieci anni esatti dopo le Torri Gemelle). Evento che arrivava dopo la messa celebrata proprio dentro il cantiere, vuoto di lavoro e a rischio chiusura, in occasione del Congresso Eucaristico: "Sono stati giorni molto particolari, fino all’apice del pranzo _ ricorda quei momenti Paolinelli _. Papa Ratzinger era stato molto gentile con noi, lo ricordo già molto stanco, ma cordiale, senza alcun atteggiamento sopra le righe. Un incontro sorprendente. Nessuno di noi dimenticherà quel periodo, durante l’evento del Congresso Eucaristico, ma anche prima e dopo". Erano anni difficili per la cantieristica. Le commesse per lo stabilimento dorico della Fincantieri erano finite e il cantiere anconetano era stato inserito nella lista dei quattro ‘sacrificabili’ da parte del gruppo. Dal 2008 fino al giorno della visita pastorale di Benedetto XVI le cose erano andate precipitando. Poi quello che alcuni, esagerando, hanno chiamato un miracolo: "Due mesi dopo quella giornata storica, a novembre 2011, le lamiere sono rientrate in cantiere _ aggiunge l’ex delegato Fiom _. Come prima cosa toccò a noi realizzare i cassoni per recuperare il relitto della Costa Concordia, successivamente arrivarono delle vere commesse, a partire da una delle ‘gemelle’ per la Compagnie Du Ponant. In mezzo tanti episodi che oggi hanno portato il cantiere a essere pieno di lavoro, ma con un mercato del lavoro dove i diritti vengono calpestati". Paolinelli torna a quei giorni e racconta l’atmosfera molto tesa di quella vigilia: "L’azienda temeva che noi della Fiom potessimo dare grattacapi sotto il profilo dell’ordine pubblico e ci marcò stretti. In realtà noi non ne avevamo alcuna intenzione, eppure ci sentimmo come in ostaggio, tra pressioni e raccomandazioni di non fare alcun riferimento alla crisi del cantiere. Anche la curia e il Vescovo di allora, Monsignor Menichelli, erano molto preoccupati. Menichelli ci chiedeva di incontrarlo tutti i giorni a colazione, ma alla fine tutto andò liscio e fu soprattutto grazie a noi".