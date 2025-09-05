Il primo premio Stamira all’ex assessore Celestini e all’ambasciatrice Brunetti

Premio ‘Stamira’: le Donne protagoniste della prima giornata della Festa del Mare. La preziosa statuetta realizzata dallo scultore Guido Armeni, verrà tributata a due donne anconetane straordinarie, l’ex assessore Adriana Celestini (in sua memoria) e all’Ambasciatore Jolanda Brunetti (Secondo Segretario all’ambasciata italiana in Malesia, Console Aggiunto a New York, Ambasciatore in Birmania, Uzbekistan e Ucraina e infine coordinatore della riforma di giustizia in Afghanistan). Il programma prevede la cerimonia in piazza Cavour condotta dal giornalista Andrea Carloni, con inizio alle 18,30. L’evento sarà aperto dal violino di Marco Santini. Seguirà una illustrazione storica della figura di Stamira, quindi la consegna del Premio Stamira alla ‘memoria’ ai familiari di Adriana Celestini. Sul palco si alterneranno ricordi e testimonianze di Francesca Biondo, Angela Borrelli e Elena Tanzarella. A seguire la consegna del Premio a Jolanda Brunetti la cui prestigiosa carriera verrà tracciata da Andrea Moroder, Lucilla Niccolini e Marina Turchetti. Seguirà una menzione speciale del sindaco Silvetti alla memoria dell’indimenticata Milena Fiore, a lungo presidente dell’associazione Patronesse del Salesi. La prima edizione del premio è stata voluta e organizzata dall’amministrazione comunale attraverso l’ assessorato alle Pari Opportunità. Il riconoscimento, proposto del Forum delle Donne del Comune di Ancona, è destinato a una figura femminile che costituisca un modello di riferimento.