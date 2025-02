"Il primo problema sono i parcheggi"

"Il primo problema del centro è quello dei parcheggi, che non ci sono. Poi il resto viene da sé, nel senso che c’è un po’ di degrado, ma tutte cose che si possono risolvere, in futuro. Il problema dei parcheggi, invece, c’è sempre stato. Come l’ho risolto? Io per fortuna vengo a lavorare con lo scooter, eccola la soluzione. Prima parcheggiavo al porto, poi in monopattino, o a piedi, oppure in autobus. E alla fine ho deciso per lo scooter. Turisti pochi, in questo momento, perché bisogna aspettare la stagione, ma d’estate fortunatamente arrivano. Come città capoluogo mi sarei aspettato di più, sono quasi quattro anni che ho rilevato il bar, vengo da Roma, lì le cose sono un po’ diverse".