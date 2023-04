Il primo sbarco dei crocieristi al porto Sorpresa, la solita fredda accoglienza

Pioggia e freddo, poi sole e caldo. E’ iniziata così, con un tempo a dir poco capriccioso, la stagione delle crociere nel porto di Ancona. Finora sono previste 51 navi, di cui 30 Msc Armonia. La prima, un gigante di 275 metri di lunghezza con capienza di 3.400 persone (2.680 passeggeri e 720 membri dell’equipaggio), è arrivata nella tarda mattinata di ieri alla banchina 15, proveniente dalla Grecia. Ad accogliere i turisti, sei graditissimi (visto il meteo) pullman, diretti a Frasassi, alla Riviera del Conero e ad Ancona (altre opzioni sono Senigallia e la più lontana Urbino). Meno del solito, quindi, le persone che hanno scelto di visitare per conto proprio la città. Sarà anche per questo che l’arrivo dei crocieristi è stato un po’ in sordina. Di certo i commercianti (escluse le catene in franchising, abituate all’orario continuato) non hanno fatto a gara per tenere le serrande aperte. Lo stesso dicasi per bar e pizzerie. Certo, con l’arrivo dell’estate le cose cambieranno, ma difficilmente molti commercianti muteranno le loro abitudini.

Per il ‘debutto’, dunque, l’accoglienza è stata un po’ freddina. Il tempo, come si diceva, non ha agevolato le cose. La signora Miranda, dal Trentino, appena sbarcata confessa che la prima cosa che cercherà è "un autobus, per poter girare la città. Anche se piove troverò il tempo di visitare Ancona, dove non sono mai stata. Invece sono già stata alle grotte di Frasassi, una meraviglia". La signora Ada, veneta, si dice "curiosa di vedere il centro di Ancona. All’inizio non avevamo programmato di visitare la città, e neanche la regione. A bordo della nave abbiamo cambiato idea, anche dopo aver visto il materiale promozionale del territorio". Il signor Bruno, anche lui proveniente dal Trentino, dichiara che "arrivando dal mare Ancona è molto bella. Ora vorrei visitarne il centro storico, che mi incuriosisce molto".

Un ragazzo giapponese conferma la bellezza della città vista dal mare, e si dice particolarmente colpito dal duomo: "Spero di poterci andare, anche per vedere la città e il porto dall’alto".

Molti crocieristi all’inizio sono rimasti sulla nave, in attesa che la pioggia cessasse. Con il migliorare del tempo in tanti si sono riversati in città, utilizzando anche il trenino turistico che porta al Passetto. Da ricordare che nel 2022 i crocieristi sbarcati al porto sono stati 73.026, con una crescita del +98% rispetto al 2021 (anno funestato dal Covid). In questo 2023 si potrebbe fare meglio.

Anche gli uffici Turismo e Cultura del Comune si sono mobilitati per accogliere i crocieristi, in collaborazione con il Ministero e la Curia. Estesi gli orari di apertura delle chiese, e attivata la rete dei musei. Quello archeologico e quello diocesano accoglieranno i visitatori ad orario continuato, così come la Mole, dove si potrà visitare la mostra ‘Pianeta mare’ e le collezioni del Museo Omero. C’è poi la Pinacoteca Civica, che ospita uno degli itinerari internazionali promosso da MSC in tutto il mondo e venduto a bordo delle navi. L’itinerario è scelto da gruppi di croceristi che usufruiscono di visite guidate gratuite e vengono accolti in maniera organizzata tra MSC e team del museo. C’è poi il lavoro di accoglienza e informazione che dota il crocerista di materiale informativo e opzioni di visita (Passetto, Mole, Cardeto, centri commerciali naturali).

r.m.