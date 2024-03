Il problema "casse vuote". Il sindaco convoca gli assessori. Cercasi risorse in tutti i settori

A caccia di risorse, trasferimenti, fondi e quant’altro per alimentare la macchina amministrativa. La giunta comunale si prepara a portare in Commissione, propedeutica all’adozione in consiglio comunale (probabile una seduta ad hoc per il 22 marzo, altrimenti si va alla settimana successiva), la prima variazione di bilancio del 2024. Una manovra light, 7-800mila euro, stando a quanto riferito dall’assessore competente, Giovanni Zinni, in grado appena di soddisfare le urgenze oltre a ratificare il passaggio ufficiale dei fondi, 2 milioni di euro, dal Ministero al Comune per le manutenzioni. Non è chiaro se ci sarà una somma, anche minima, per le manutenzioni ordinarie delle strade, tradotto nel gergo della volgata le buche, dopo lo sfogo dell’assessore Stefano Tombolini che batte cassa per tenere viva l’attività del magazzino comunale, altrimenti impossibilitato a lavorare. Dichiarazioni poco apprezzate dalla giunta, al punto che lo stesso Tombolini sarebbe stato reso edotto di questa insoddisfazione. Ieri il sindaco ha voluto fare il punto generale convocando tutta la giunta per un summit sulle linee guida da seguire da qui in avanti. Per soddisfare tutte le esigenze e calare a terra i tanti progetti virtuosi anticipati dalla giunta Silvetti servono risorse che al momento non ci sono. In questo senso servirà tempo per mettere in campo alcuni strumenti rivoluzionari nella visione politica del centrodestra: fare economia, razionalizzare le spese di alcuni servizi, internalizzarne altri. Sul primo fronte serviranno almeno un paio di anni per vedere operativi due siti industriali importanti: l’impianto di cremazione al cimitero di Tavernelle e la centrale a idrogeno alla Baraccola per produrre energia. Un’idea, la prima, rimasta nel cassetto per anni durante la precedente sindacatura e che adesso proprio Tombolini sta seguendo. Superati gli ostacoli, pare, sotto il profilo ambientale, entro l’anno il progetto verrà cantierato. Più complessa la centrale alla Baraccola per la produzione di energia che, stando ai calcoli dei promotori, in primis Francesco Bastianelli, dovrebbe fornire un supporto economico annuo di svariati milioni. Un volume di denaro da reinvestire potrebbe, inoltre, arrivare dall’aumento di competenze della nuova multi utility partecipata al 100% del Comune, Ancona Servizi. Oltre al tema dei parcheggi tra strisce blu e permessi sosta, che resta il core business al momento, Ancona Servizi si occuperà di cimiteri, parchi, bagni pubblici, ma soprattutto di Grandi Eventi. Il battesimo sarà con l’Ulisse Festival di Lonely Planet, dal 5 al 7 luglio prossimi: dove non arriveranno le sponsorizzazioni private sarà proprio la ex Mobilità&Parcheggi a finanziare l’evento.