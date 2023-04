Il problema cinghiali arriva in Consiglio

I cinghiali che girano per la città della carta sia di giorno che di notte arrivano anche in consiglio comunale. Pino Pariano ha presentato nei giorni scorsi un’interpellanza per chiedere a politici e forze dell’ordine di intraprendere "un’immediata attività di controllo affinché si arrivi, in tempi rapidi, ad una soluzione della problematica". Dovrebbe essere discussa nel prossimo consiglio comunale. "I cittadini arrabbiati, oltre ad aver immortalato questi animali selvatici anche in posti solitamente frequentati dai bambini – rimarca il consigliere di opposizione - chiedono all’amministrazione comunale di trovare una soluzione a questa continua invasione. La presenza di questi animali rappresenta un potenziale pericolo per gli automobilisti e per i ragazzi che la sera tornano a casa in motorino. Quasi con cadenza quotidiana, alcuni esemplari vengono notati, anche nelle ore diurne in più punti della città e nelle frazioni, mi auguro che, in tempi rapidi, si riesca a trovare una soluzione e tranquillizzare i cittadini".