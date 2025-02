"Il problema sosta qui è molto sentito"

"Il Viale è un posto che funziona, le problematiche di questa zona sono relative – afferma Minella Ciavattini storica fiorista del negozio Floreale del Passetto –, anche se effettivamente il problema parcheggi è molto sentito, molti nostri clienti vengono qui e restano pochi minuti, ma non trovano da parcheggiare o sono costretti a lasciare l’auto in doppia fila. Per il resto le cose qui vanno bene, sono qui dal 1968 e questa non è mai stata una zona pericolosa. Recentemente hanno anche messo le luci nuove, adesso questa zona è più illuminata, qualche anno fa la situazione qui era peggiore. Certo, che invece, tutta l’area della pineta del Passetto rimane decisamente più buia".