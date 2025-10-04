Il processo d’Appello: "Discoteca senza agibilità. La commissione dov’era?"

L’uscita numero 3, quella della calca e dei morti della Lanterna Azzurra di Corinaldo, "era idonea a far scendere animali e paglia", le balaustre "un ammasso di ferraglia con i corrimani fatti con tubolari per il metano", il locale "non aveva l’agibilità" e il dovere della commissione "era quello di verificare tutto a 360 gradi". Così l’ingegnere civile Marcello Mangione, colonnello dei carabinieri ed esperto di sicurezza, ieri è tornato a spiegare in un’aula di tribunale tutte le carenze trovate nella discoteca della notte maledetta di Corinaldo, quella dove tra il 7 e l’8 dicembre del 2018 morirono cinque minorenni e una mamma.

L’esperto, consulente della Procura che aveva analizzato in particolare le balaustre della rampa poi crollate sotto il peso delle persone uscite in massa dalla Lanterna dopo lo spruzzo di una sostanza urticante da parte della banda dello spray dedita ai furti di collanine, è stato riascoltato nel processo di appello sulla strage di Corinaldo, il filone bis che riguarda le questioni sulla sicurezza e sui permessi rilasciati per l’apertura della discoteca. Nove gli imputati, tra gli ex membri della commissione di pubblico spettacolo che autorizzò la discoteca, l’ex sindaco di Corinaldo, un vigile del fuoco, personale amministrativo dell’ex area vasta 2 di Senigallia (oggi Ast), un geometra e un ingegnere dei gestori e dei proprietari del locale e un socio della Magic Srl che gestiva la discoteca. In primo grado sono stati assolti dalle accuse più gravi, quelle di omicidio colposo plurimo e disastro colposo. Le condanne per gli amministratori, arrivate a giugno dello scorso anno, sono state solo per l’accusa di falso e con pene comprese tra un anno e un anno e due mesi ma tutte sospese per i benefici di legge.

In Appello si è deciso per un rinnovo dell’istruttoria e ieri si è aperto il dibattimento ed è stato sentito il primo testimone dell’accusa. Mangione ha osservato come la commissione "doveva occuparsi di verificare anche la staticità" e come dal punto di vista urbanistico "non è stato mai presentato un progetto in funzione dell’affollamento". "Mai rilasciate sanatorie – ha detto il consulente – le domande di condono improvvisate". Ad ascoltare in Corte di Appello ieri c’era anche Francesco Vitali, il fratello di Benedetta, una delle sei vittime di Corinaldo. Ha fatto un post su Facebook: "La Corte di Appello di Ancona è diventata un luogo dove poter riflettere – ha scritto Francesco – lascio un po’ di appunti di quello che le mie orecchie hanno sentito. Siamo alla seconda udienza di appello e ancora si discute sulle responsabilità. E’ tutto talmente oggettivo che solo per chi sta facendo i propri interessi questo contesto è discutibile. Siamo in Italia, dove il posto della vittima è il più scomodo, non augurerei mai a nessuno di trovarsi nella mia posizione. Benni, un giorno arriveremo dove l’amore vincerà ma oggi bisogna che la verità venga attestata da chi di dovere".