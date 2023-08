Il produttore in gara a Venezia "Ma il nostro cinema sta soffrendo"

Un film a Cannes, uno a Locarno e uno a Venezia. Per il produttore anconetano Paolo Maria Spina e la sua società Revolver il 2023 è un anno d’oro. Qualcosa di eccezionale. "Credo che non mi capiterà più. E’ un’estate irripetibile".

Cosa vedremo di ‘suo’ a Venezia?

"Il 13esimo film selezionato ufficialmente al festival in 20 anni: ‘Behind the mountains’ del tunisino Mohamed Ben Attia, in concorso nella sezione ‘Orizzonti’. E’ realizzato in collaborazione, tra gli altri, con Jean Pierre et Luc Dardenne dal Belgio, Dora Bouchoucha, principale produttrice tunisina, e 010Films di Genova. Sarà proiettato il 4 settembre nella Sala Darsena. Ben Attia è il più importante regista tunisino e del mondo arabo, già vincitore a Cannes e Berlino". Anche il film visto a Locarno è di un regista pluripremiato.

"Sì, è ‘Essenthial Truth of the Lake’ del filippino Lav Diaz, che ha già vinto a Venezia, Berlino e Locarno. Di lui co-produrremo il prossimo film, con post-produzione tra Roma e le Marche, in collaborazione con la Volos Film di Roma - Taiwan".

La Revolver è arrivata anche a Cannes.

"Sì, era dal docu-film di Wenders ‘Man of His Word’ del 2018, che non mi selezionavano. Abbiamo co-prodotto ‘Los colonos’ del cileno Felipe Gálvez, che ha vinto il premio Fipresci a maggio. Finora ho avuto 5 film a Cannes in 20 anni. E abbiamo già pronte due proposte di nostre coproduzioni internazionali per la Berlinale 2024".

Come sceglie i film?

"Scegliamo progetti che colpiscono per originalità estetica e narrativa, e che penso possano interessare il pubblico di Paesi diversissimi tra loro. Storie universali. Non penso granchè al mercato italiano. Importante è che siano sostenuti da una produzione straniera consolidata. Mi aiuta il fatto di conoscere i più grandi produttori di ogni continente da quasi 25 anni. Bisogna saper creare rapporti di affidabilità continua".

Come se la passa il cinema italiano?

"L’Italia fa forse 7 o 8 film esportabili all’anno. Poi c’è un’ampia fascia media di film che si vedono solo in Italia o anche solo a Roma. Infine un sottobosco sterminato di ‘presunti’ registi e produttori. Invece dovremmo puntare su qualità e tecniche di regia e scrittura, rifondando anche la didattica cinematografica. Da noi si è persa una cultura filmologica approfondita e un serio studio delle altre discipline umanistiche. Risultato: i nostri giovani registi si avvitano sulle loro stesse banali esistenze, che li rendono molto prevedibili".

Come lanciare le Marche a livello produttivo?

"Per renderle appetibili bisognerebbe proporre servizi che ora mancano. Servizi permanenti, finanziati con fondi specifici. Parlo di far crescere gli Studi locali di post-produzione: colore, audio, effetti speciali. Di doppiaggio, composizione e registrazione di colonne sonore. Così si darebbe lavoro a maestranze locali, a orchestre, musicisti, attori, evitando la fuga di talenti. Io, da marchigiano, ho anche un sogno".

Quale?

"Una piscina per le riprese cine-televisive marine e subacquee, dotata di grande Blue Screen e delle attrezzature più moderne. Così si potrebbero anche riqualificare zone industriali in disuso a ridosso delle spiagge abbandonate. Potrebbe diventare il centro italiano di formazione per eccellenza di futuri operatori subacquei e scenografi ‘marini’. Conosco bene chi potrebbe realizzarlo. Ma va fatto subito, prima che ci pensino altre regioni, come a breve potrebbe capitare".

Raimondo Montesi