Il produttore televisivo resta in pista: missione a Roma per chiudere

In questi giorni la sponda societaria che fa capo a Massimiliano Polci, composta anche da Andrea Manciola e Gianluca Brilli, si recherà a Roma per stringere ulteriormente i rapporti con l’imprenditore del settore cinematografico interessato all’Ancona. Il nome accostato ai biancorossi sarebbe quello di Roberto De Paolis (foto), 45enne romano attore, regista, produttore, coproduttore, scrittore e sceneggiatore, ma l’interlocutore di Polci & C. ha un patto di riservatezza e quindi non c’è conferma che si tratti proprio di lui. La missione del trio di "minoranza" dell’Ancona avrebbe, quindi, l’obiettivo di chiarire eventuali ultimi dubbi circa la volontà dell’imprenditore di rilevare l’Ancona e anche quello di fissare una data per un incontro ufficiale a Palazzo del Popolo tra un rappresentante legale dell’imprenditore in questione e il sindaco Daniele Silvetti, dando così ufficialità a questa che, di fatto, sarebbe una specie di offerta di acquisto. L’imprenditore, che sia o meno il già citato Roberto De Paolis, avrebbe l’intenzione di rilevare l’Ancona soltanto nel momento in cui Stefano Marconi facesse un passo indietro. Vorrebbe diventarne il nuovo patron, insomma, per poter decidere il da farsi, da staff a campagna acquisti, in totale libertà e autonomia, come fa ogni patron di una società di calcio. Nei giorni scorsi il presidente Antonio Recchi ha specificato che la Ssc Ancona non è in vendita. Chissà se cambierà idea o se insieme a Marconi calerà a sua volta l’asso vincente e risolutivo.

g.p.