Il prof Cherubini presidente dei geriatri europei

Antonio Cherubini, direttore della Geriatria dell’Irccs Inrca di Ancona e professore associato di medicina interna all’Università Politecnica delle Marche, è stato eletto presidente della European geriatric medicine society (Eugms), l’organizzazione di riferimento per la medicina geriatrica in Europa. La nomina è arrivata durante il congresso della società che si è tenuto a Reykjavík. Lo annuncia l’ateneo anconetano, che sottolinea come Cherubini sia il terzo italiano nella storia della Eugms a ricoprire questo ruolo. Come presidente eletto, affiancherà per due anni il presidente in carica, per poi assumere pienamente l’incarico dal primo gennaio 2028. La società scientifica riunisce i rappresentanti delle 38 nazioni europee che ne fanno parte. Autore di oltre 500 pubblicazioni scientifiche, Cherubini ha un indice H di 92 e si occupa principalmente di uso appropriato dei farmaci nell’anziano, valutazione geriatrica multidimensionale, fragilità. Ha già ricoperto incarichi di rilievo a livello europeo, tra cui quello di direttore accademico della Eugms e membro del gruppo di esperti geriatrici dell’Agenzia europea dei medicinali.

"La sua elezione rappresenta un riconoscimento non solo al suo straordinario percorso scientifico e clinico, ma anche alla qualità della ricerca e della formazione che l’Università Politecnica delle Marche porta avanti nel campo della geriatria", dice il rettore Gian Luca Gregori. Maria Capalbo, direttrice generale dell’Inrca, sottolinea che "da una delle regioni più longeve d’Europa lavoriamo quotidianamente per la vera sfida del futuro: allungare la speranza di vita, accrescendone però la qualità".