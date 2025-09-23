Yoox, persone dietro i numeri

Andrea Bonzi
Yoox, persone dietro i numeri
Ancona
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manifestazione GazaMareggiata sui lidiIncidente RavennaPrevisioni meteoCrisi d'aziendaClassifica ricchi
Acquista il giornale
CronacaIl prof Conti direttore al centro Ebri
23 set 2025
ANDREA PONGETTI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ancona
  3. Cronaca
  4. Il prof Conti direttore al centro Ebri

Il prof Conti direttore al centro Ebri

Il senigalliese Fiorenzo Conti è il nuovo direttore scientifico dell’European Brain Research Institute (EBRI). Succede ad Enrico Cherubini, neurofisiologo della...

Il senigalliese Fiorenzo Conti è il nuovo direttore scientifico dell’European Brain Research Institute (EBRI). Succede ad Enrico Cherubini, neurofisiologo della...

Il senigalliese Fiorenzo Conti è il nuovo direttore scientifico dell’European Brain Research Institute (EBRI). Succede ad Enrico Cherubini, neurofisiologo della...

Per approfondire:

Il senigalliese Fiorenzo Conti è il nuovo direttore scientifico dell’European Brain Research Institute (EBRI). Succede ad Enrico Cherubini, neurofisiologo della SISSA di Trieste. Il prof. Fiorenzo Conti è ordinario di Fisiologia presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (Sezione di Neuroscienze e Biologia Cellulare) dell’Università Politecnica delle Marche. Membro dell’Academia Europeae, è stato Presidente della Società italiana di Neuroscienze (2016-2017) e della Società Italiana di Fisiologia (2020-2023), Direttore del Dipartimento di Neuroscienze (2003-2007) e del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (2015-2021) di UNIVPM e Direttore del Laboratorio di Neurobiologia dell’Invecchiamento dell’IRCSS INRCA. Fondato nel 2002 da Rita Levi-Montalcini, Premio Nobel nel 1986 per la scoperta del fattore di crescita dei nervi, l’EBRI è un centro di ricerca non-profit dedicato alla comprensione delle funzioni cerebrali superiori, attraverso lo studio del cervello a vari livelli, dalle molecole, alle sinapsi, alle cellule nervose e gliali, ai circuiti neuronali fino al comportamento. "La nomina di Conti a direttore dell’EBRI – commenta il rettore di Ancona Gian Luca Gregori - è un grande orgoglio per tutto il territorio. Si tratta di un riconoscimento che premia la sua carriera e sottolinea la qualità della ricerca che portiamo avanti, capace di incidere in maniera concreta sul futuro della scienza e della salute".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

saluteUniversità