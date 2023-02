Prosegue anche per il 2023 il progetto di “Aiuto allo Studio”, un servizio coordinato dall’Assessorato alla Partecipazione Democratica del Comune di Ancona e dedicato agli studenti delle scuole medie ed elementari. Il servizio tornerà a regime dopo la sospensione dovuta alla pandemia.

La Giunta ha stabilito che il servizio toccherà anche Quartieri Nuovi dove sarà attivato prossimamente non appena sarà emesso il bando relativo alla organizzazione. Stessa cosa per Piano e Archi. Attualmente il servizio di aiuto allo studio è già operativo a Collemarino.

"Ogni anno – spiega l’assessore Stefano Foresi – registriamo un ampia partecipazione a questi corsi di aiuto che effettuiamo durante l’anno scolastico. Essi rappresentano non solo un sostegno concreto per tutti i ragazzi per affrontare e superare le difficoltà in ambito scolastico, ma anche un momento di integrazione e socializzazione tra gli studenti".