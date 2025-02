Il progetto che vorrei. Pioggia di questionari

Pioggia di questionari inviati al Comune per dire la propria sul Viale della Vittoria di oggi e disegnarne insieme lo sviluppo futuro. In centinaia, infatti, hanno espresso opinioni nell’ambito del progetto ‘Il Viale che vorrei’, passaggio integrante del processo di partecipazione che la Scuola di Ateneo di Architettura e Design dell’Università di Camerino e l’amministrazione stanno conducendo in modo da coinvolgere la comunità nella definizione di un documento di indirizzo del nuovo Viale.

Questa è l’ultima settimana per compilare il questionario (online sul sito istituzionale, cartaceo alla portineria del Comune e alla Biblioteca Planettiana). E intanto stanno per prendere il via anche i tavoli di lavoro per entrare nel merito della co-progettazione e capire le possibili alternative. I rappresentanti dell’Ateneo si confronteranno con le categorie rappresentative delle diverse sensibilità tecniche, culturali, sociali, produttive, ambientali della comunità jesina, oltre ai rappresentanti dei comitati dei quartieri.

Il primo incontro è previsto a Palazzo della Signoria sabato prossimo. Questo appuntamento sarà seguito da altri due, un programmato per il 22 febbraio e l’altro per l’8 marzo.