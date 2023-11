Il progetto della piazza è difforme: niente ristori

Non arrivano i rimborsi dell’alluvione, i residenti dell’ex Arena Italia dal sindaco: piazza Lambertina risulta difforme al progetto iniziale e ora serve una sanatoria.

Era stata inaugurata il primo dicembre 2019 dalla giunta Mangialardi, con tanto di cerimonia e la partecipazione della Banda Musicale, ma a distanza di quattro anni, la piazza non è conforme al progetto iniziale e ora la palla passa agli Amministratori che dovranno correre ai ripari per sanare ogni difformità. Il termine ultimo per presentare la sanatoria dovrebbe essere quello del 31 dicembre.

Una brutta sorpresa che arriva a poco più di un anno dall’alluvione che il 15 settembre 2022 aveva messo in ginocchio il rione Porto, raggiungendo piazza Lambertina e le abitazioni circostanti.

Ad accorgersi delle difformità della piazza sono stati i residenti dell’ex Arena Italia che si sono visti rimbalzare le richieste di rimborso: ieri sono stati ricevuti dal sindaco.

Una riunione a porte chiuse per cercare di trovare una soluzione per regolarizzare la piazza a livello urbanistico.

Una disposizione diversa delle griglie, ma anche il cambio di ‘pendenza’ in alcuni punti tutte difformità da sanare per rendere la piazza agibile in modo che i residenti possano così, finalmente, ottenere i rimborsi.

Tanti i punti interrogativi al vaglio degli Amministratori che in queste ore, stanno passando le carte alla ricerca di una soluzione.

Tra le incognite dei residenti c’è anche quello del mancato passaggio delle spazzatrici in quella che è una piazza che, per l’urbanistica non è regolare. Nel mirino sarebbe finito anche il selciato presente davanti a porta Lambertina.

Difformità che hanno colto tutti di sorpresa, un fulmine a ciel sereno che si è abbattuto nella parte più bella del rione Porto che dopo anni di degrado, aveva visto la sua nuova rinascita.

A colpire l’occhio è la pavimentazione di via Mamiani e via Rodi con basoli di pietra di Cingoli, che ha garantito un restyling di classe portando alle battute finali il recupero di quello che negli anni è diventato il salotto della città.