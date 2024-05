Il progetto "Eagle" vola veloce. Sorpresa, i silos non ci sono più: "Ecco prossime mosse e tempi"

Fonte di degrado, piuttosto "silenziosi" per via dello stato di abbandono negli ultimi anni. Ma anche testimoni di una memoria storica della città. Non per niente la dichiarata intenzione è quella di conservarne alcune parti, quali simbolo di archeologia industriale. Ci sono le idee, pioneristiche. E poi ci sono i fatti, concreti. Quelli che, dopo le operazioni di abbattimento avviate nel febbraio scorso, hanno permesso di far scomparire dallo skyline portuale i silos dell’area ex Bunge. Restano delle porzioni limitate, a dire il vero: roba di cinque o sei giorni prima della rimozione completa. A quel punto, gli spazi che hanno rappresentato il passato del porto di Ancona lasceranno posto al futuro, grazie all’imponente progetto "Eagle" della Frittelli Maritime Group e del suo presidente Alberto Rossi che, nell’arco di un anno e mezzo, sta già vedendo la luce.

"Entro la fine della settimana dovrebbero essere abbattuti anche quei monconi. Pochi giorni e non li vedrete più – anticipa l’armatore anconetano al Carlino – Voglio sottolineare che la gran parte delle componenti cementizie sono già state tritate, certificate e preparate per il riutilizzo. Andranno a costituire le sottofondazioni e le pavimentazioni dei nostri locali. Per quanto riguarda gli altri materiali, come il ferro ad esempio, sono stati adeguatamente smaltiti".

D’altronde, già alla presentazione del piano nel febbraio 2023, si era parlato di un intervento che avrebbe rispettato i crismi della sostenibilità ambientale, ma anche di un programma – il più importante da mezzo secolo a questa parte – destinato a rivoluzionare lo scalo dorico. "L’analisi di rischio è stata presentata e approvata dagli enti competenti nelle varie Conferenze di servizi – osserva –. In questi giorni abbiamo presentato il nostro piano di bonifica, che dovrebbe essere approvato in circa due mesi. Una volta completate queste due attività, avvieremo la costruzione dei magazzini".

Alberto Rossi, orgoglioso dei passi in avanti effettuati, detta la linea: "Una volta terminata la costruzione dei magazzini, per la quale dovremmo impiegare un anno e mezzo, andremo ad installare l’impianto fotovoltaico. L’ultimo passaggio sarà quello della realizzazione della torre, che ospiterà tra gli altri il Fmg Village. Una torre molto alta in modo da ricavare maggiore spazio a terra per le operazioni di stoccaggio dei camion". Chiarimenti anche sui tempi: "I sogni a questo punto sono due – sottolinea –. I magazzini e il fotovoltaico dovrebbero essere ultimati tra fine 2025 ed inizio 2026. Per quanto riguarda la torre, invece, dovremmo impiegare più tempo e stiamo ragionando sul modello architettonico più adatto e confacente rispetto alle nostre esigenze". Ce ne sarebbe un terzo, in realtà. Che ricalca l’espressione, o meglio la capacità, di trasformare le idee in fatti: "Grazie al fotovoltaico l’intenzione è di fornire energia elettrica per il porto – confessa Rossi –, in modo da rendere autonome le banchine dei traghetti, 19, 20 e 21". Secondo le stime di allora, quando in funzione, l’impianto sarà da 2 megawatt. Per capirci: sarebbe in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di oltre 600 famiglie.