Il progetto pilota: "Sto rischiando la cecità. Ma poter fare quel lavoro mi ha fatto sentire viva"

di Lorenzo Pastuglia

"Fare quel progetto mi ha fatto sentire viva, importante, indipendente. A casa mia ferma proprio non riesco a starci. Non mi basta aiutare papà Stefano e mamma Maria Concetta (Leporoni, ndr). Volevo un lavoro dove poter capire i miei limiti e dare tutto, sono felicissima di averlo potuto fare". Quando racconta la sua storia, la 31enne Mara Silvestrini ha la voce felice. Da marzo a inizio settembre ha trovato un’occupazione al pastificio-rosticceria ‘Pasta Fabriano’, nell’omonima città della carta. Merito del progetto ‘Vediamoci al lavoro 2’, nato dall’idea di Uici Marche (l’Unione italiana ciechi e ipovedenti) che — in accordo con la Regione e con il contributo del ‘Fondo di beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale’ di Intesa Sanpaolo — ha permesso a 10 persone con disabilità visive di avviare tirocini extracurriculari da sei mesi in aziende del territorio. La seconda edizione, i cui risultati sono stati presentati in un evento di mercoledì a Palazzo Li Madou, è iniziata da settembre 2022 e si è conclusa lo scorso mese, quando è terminato l’ultimo tirocinio.

"In questi anni ho mandato tanti curriculum in giro, ho fatto domanda al Centro per l’impiego ma ho ricevuto solo diversi ‘Le faremo sapere’ — aggiunge Silvestrini — Ho una retinite pigmentosa che mi sta limitando. La mia retina sta degenerando e ho solo un 4,5% di campo visivo a entrambi gli occhi. Mi è rimasto pochissimo, vedo solo davanti a me in maniera offuscata ma non mi arrendo, anche se in futuro la patologia potrebbe portarmi alla completa cecità". Iscritta all’associazione da tempo, è poi stata contattata dall’Uici Marche che le ha parlato del progetto. "E io non ci ho pensato due volte — dice ancora — Volevo mettermi alla prova, ma solo in un lavoro dove potessi sentirmi al centro e non un ripiego". Dopo un passaparola con una sua amica, ecco arrivata ‘Pasta Fabriano’: "Ho svolto un colloquio in videoconferenza con Unione e pastificio e mi è stato detto che potevo iniziare subito — spiega la giovane — Nei primi periodi svolgevo mansioni più semplici, partendo dai dolci come crostate o ciambelline all’anice. Poi col tempo facevo di tutto: sistemavo la pasta, cucinavo anche i prodotti per la rosticceria, pulivo". Tutto è andato per il meglio, "nonostante a volte qualche incomprensione, ma nessuno si è mai arrabbiato con me".

Lo schema del progetto era il seguente: "Io ricevevo 400 euro mensili per il mio stipendio dall’Uici, il pastificio contribuiva con i costi dell’assicurazione sugli infortuni (Inail e Rct) e io davo una mano". A inizio settembre è quindi arrivata la fine del progetto: "Ho tentato in tutti i modi di rimanere ma purtroppo non si poteva più rinnovare — dice Silvestrini — o si viene assunti o il periodo finisce. Al negozio erano al completo come personale e non potevano prendermi, ma sono rimasta talmente soddisfatta che mi sono messa a disposizione per il futuro. Fino a che la vista me lo permetterà non mi arrendo". L’unica possibilità per tornare a lavoro nel progetto è attendere l’arrivo dell’eventuale terza edizione: "Se la facessero, non ci penserei due volte a candidarmi".