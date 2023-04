"Il proibizionismo non serve a nulla"

"In tema di sicurezza è bene distinguere la percezione dalla realtà, soprattutto per evitare di ingannare i cittadini al fine di utilizzare le loro legittime paure per raccogliere qualche voto in più. Nella nostra città, al netto dei soliti sciacalli con la bava alla bocca costantemente in allarme, non c’è alcuna emergenza: sul punto, i dati e le classifiche nazionali ci dicono che Ancona è complessivamente una città sicura (classifica Sole 24 ore: 14esimi su 107 province). Al netto di questo, non è certo nostra intenzione negare che dove e quando serve occorre garantire il massimo del controllo in sinergia con le forze dell’ordine. Quello che noi di Altra Idea di Città abbiamo sempre detto è un’altra cosa, cioè che il tema della sicurezza non può essere sempre e solo declinato a solo problema di ordine pubblico come spesso accaduto nel capoluogo. Una città è più sicura quando è mantenuta, curata e bella; una città è sicura quando ha spazi di aggregazione e socialità, quando non abbandona e lascia marcire il proprio patrimonio immobiliare pubblico e privato; una città è sicura quando è viva, vissuta e fruibile; una città è sicura quando è capace di agevolare la produzione culturale e artistica, gli eventi, il divertimento. Insomma tutto questo discorso per dire che le telecamere non bastano, così come non basteranno mai le controproducenti politiche repressive e proibizionistiche. Servono politiche sociali, politiche giovanili, politiche economiche capaci di fare di Ancona una comunità aperta e coesa".