Il prossimo weekend si aprirà il tesseramento al nuovo Pd

"Il prossimo fine settimana alla Casa del Popolo di Jesi, dalle 15alle 19, si aprirà il tesseramento al nuovo Pd. Sono tanti i motivi per i quali penso che sia giusto aderire a questo processo di rinnovamento". Inizia così l’appello del giovane consigliere democrat Filippo Bartolucci. "In questi anni si è consumata una rottura drammatica e, per certi versi, tragica, tra sinistra e popolo. In una lettura tutta ottimistica della globalizzazione non siamo riusciti a comprendere quali fossero le ansie e le domande di protezione che provenivano dalla società. Non abbiamo compreso quanto importante sia, per la sinistra e per il Paese, il riscatto sociale. Ora, con Elly Schlein, il nostro Partito inaugura una stagione nuova rimettendo al centro della discussione politica la pace, il lavoro, lotta alle diseguaglianze, la giustizia sociale ed ambientale e la difesa di beni e servizi pubblici. Il compito del nuovo Pd e dei nuovi iscritti sarà quello di rinnovare la sinistra italiana, costruire un campo di forze progressiste capace di essere l’alternativa a questa destra che affonda le proprie radici nella parte più buia della storia repubblicana".