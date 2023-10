Il punto prelievi di Osimo Stazione, interrogazione sull’apertura

Il Pd ha presentato in Consiglio regionale un’interrogazione a prima firma del capogruppo Maurizio Mangialardi per capire se il punto prelievi di Osimo Stazione riaprirà o meno. "Crediamo che la questione sia di dare risposte certe evitando boutade da campagna elettorale, come ha fatto con l’uscita pubblica la consigliera di minoranza osimana Monica Bordoni. Sarebbe grave se Ast 2 e Rfi avessero avviato una trattativa per il ripristino del punto, senza dare una comunicazione al sindaco".