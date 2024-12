Il quartiere Santo Stefano protesta: "Adesso basta traffico e degrado"

Il quartiere santo Stefano esplode e con esso la rabbia dei residenti. Ieri terzo incontro/assemblea organizzato dal Ctp 1 dal giugno scorso per affrontare una marea di problemi. Dalla sorte dell’ex Stracca ai problemi del traffico provocati dal riapertura dell’ex Savoia in via Vecchini, passando per i tanti cantieri che limitano la mobilità e soprattutto tolgono posti per i residenti: "Da giugno a oggi nulla è stato fatto – è stato l’affondo di tutti i consiglieri del Ctp, a partire dalla presidente Patrizia Santoncini – I tempi si allungano e da quando abbiamo presentato una petizione con 222 firme non si sono visti gli sviluppi. Intanto la qualità della vita dei residenti peggiora. Chiediamo di circoscrivere i cantieri per avere più posti, togliere il degrado nell’area ex Cepu, la Zac non è contemplata dal codice della strada. In linea generale i residenti hanno diritto ad avere i posti auto che stanno diminuendo, dalle strisce gialle per gli uffici ai dehors e dei vigili neppure l’ombra".

Tanti gli interventi e le critiche nei confronti dell’amministrazione comunale, nello specifico ai due presenti, Daniele Berardinelli (partecipazione democratica) e Giovanni Zinni (mobilità e polizia locale): "Stiamo provando in via provvisoria a trovare degli stalli sopra il maxi parcheggio di piazza Pertini – ha detto Zinni – ma non per sempre. L’ingorgo all’incrocio tra via Vecchini, san Martino e Montebello? La mia idea sarebbe far passare i bus in via Giannelli in una corsia in senso opposto diretta verso la galleria". Un’altra sperimentazione quella di Zinni collegata al cambio di viabilità fino a coinvolgere via Isonzo e via Piave, presente nel Pums. Sul maxi parcheggio, dopo le promesse dello scorso anno fatte dal sindaco per avere dei posti a raso, si è espresso Berardinelli: "L’origine del problema è stata la firma del contratto-capestro fatto con l’azienda che gestisce quella struttura e che ha il coltello dalla parte del manico". Zinni e Berardinelli hanno confermato la costruzione del parcheggio san Martino e annunciato, per l’anno prossimo, il via all’ennesimo cantiere per l’ex Ipsia che diventerà la sede regionale e provinciale dell’Inail. Infine l’ex Stracca: "O ripartono i lavori il 2 gennaio altrimenti la gru la tiriamo giù noi".