Il questore e i poliziotti alla mensa della Caritas

In occasione della Santa Pasqua il Questore di Ancona ed i poliziotti hanno voluto donare un momento di vicinanza e di solidarietà alle persone più bisognose e più in difficoltà, portando loro gli auguri presso la sede della mensa della Caritas diocesana e presso la mensa del centro cittadino di Suor Settimia. Auguri e vicinanza anche a tutti coloro che quotidianamente operano per assicurare un pasto a chi è meno fortunato. I poliziotti hanno inoltre portato i loro auguri e la loro vicinanza ad un piccolo cittadino sofferente a cui la Questura ed il Questore sono particolarmente affezionati, nel nome della mission esserci sempre. Sono state donate delle uova di Pasqua, gentilmente donate dalla ditta Giampaoli.