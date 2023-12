Il questore visita la comunità locale

Il questore Cesare Capocasa ha visitato le persone accolte nella comunità Papa Giovanni XXIII e all’associazione Pace In Terra. A dargli il benvenuto don Aldo Buonaiuto che ha mostrato al questore le attività formative e laboratoriali che condividono gli ospiti. Capocasa si è fermato a dialogare con i giovani profughi dei centri di accoglienza che frequentano ogni giorno un corso di italiano nella parrocchia di San Nicolò. Gli operatori hanno regalato al questore e al dirigente del commissariato fabrianese Angelo Sebastianelli oggetti natalizi realizzati nel laboratorio artigianale dalle ragazze vittime di violenza e da altri accolti. Il questore ha richiamato i giovani all’importanza dello studio e dell’impegno nel rispetto delle regole come primo passo in un percorso di accoglienza e integrazione. "La possibilità di trovare lavoro – ha evidenziato Capocasa – è l’auspicio di tutti nella consapevolezza delle tante difficoltà socio-economiche che sta attraversando il nostro Paese". Gli accolti si sono presentati parlando in italiano e si sono fermati a colloquiare con i vertici della polizia di Stato. Da qui è nata l’idea di realizzare delle partite di calcio tra gli accolti presenti e il personale della polizia con "un arbitro d’eccezione".