Il quinto festival della Libreria Sabot

Al via nello spazio comune Tnt di via Gallodoro 68 ter "Eterotipie" il quinto festival della Libreria indipendente Sabot. Oggi si inizia alle 9 con "Ackapawa Trek" sui sentieri del monte Strega, in collaborazione con Polisportiva Ackapawa (per info e prenotazioni: 3498751865). Dalle 16:00 alle 18:30 laboratorio Cochin (lampada giapponese) decorate con la carta giapponese con l’artista Washi - Arte" Meiko Yokoama (info e prenotazioni: 3314973089). Dalle 17:30 e per tutta la sera, esposizione libri delle case editrici indipendenti e mostra ‘Fantastico, fantascienza, immaginazione’ Call for artists! + mostra personale dell’artista ‘’Washi-Arte’’ Meiko Yokoama. Alle 19 la presentazione del libro "Noi siamo campo di battaglia" con l’autrice Nicoletta Vallorani (Zona 42) a cura del collettivo studentesco Corto Circuito. Alle 21, 15 la presentazione del libro "La trama alternativa" con l’autrice Giusi Palomba. Domani dalle 17,30 per tutta la sera con esposizione libri delle case editrici indipendenti e mostra ‘’Fantastico, fantascienza, immaginazione’’ Call for artists! + mostra personale dell’artista ‘"Washi-Arte’" Meiko Yokoama. Alle 19 "L’insurrezione immaginaria, Valerio Evangelisti autore, militante e teorico della paraletteratura" di Sandro Moiso e Alberto Sebastiani.