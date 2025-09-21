Il racconto di una storia illustre: ecco il docufilm "Memorie di Carta"

Dalla magia delle Cartiere di Fabriano, patrimonio vivo di storia, arte e ingegno italiano prende vita ‘Memorie di Carta’, il nuovo film documentario che racconta la storia illustre di questa eccellenza simbolo di avanzato disegno industriale e sociale. L’opera verrà proiettata in anteprima oggi (ore 17 e ore 18.30) nella Sala Forme del complesso storico delle Cartiere Miliani, sede della Fondazione Fedrigoni Fabriano, in viale Pietro Miliani 31/33.

Il docufilm di 60 minuti, prodotto da Silvia Innocenzi e Giovanni Saulini per Alfa Multimedia, è stato scritto dalla regista Francesca Muci in collaborazione con Federica Tudisco e realizzato con il sostegno di Regione, Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission. Le due proiezioni, aperte al pubblico, fino ad esaurimento posti, verranno precedute da un incontro a cui prenderanno parte Andrea Agostini, presidente di Fondazione Marche Cultura - Marche Film Commission, e la regista Francesca Muci che ha saputo cogliere con grande sensibilità le voci e le mani delle cartare, guidando gli spettatori in un viaggio emozionante attraverso profumi, gesti antichi e innovazione.

Un racconto che intreccia abilità artigiana, evoluzione tecnologica, creatività e quei valori unici che da secoli sono impastati con la cellulosa, trattenendo per sempre storie ed emozioni. La carta è il mezzo attraverso la quale si sono tramandati saperi, storie e cultura, uno strumento che appartiene a tutti, ma è a Fabriano che prende vita e respira da secoli. Qui il fiume Giano dà linfa vitale a quell’insieme di fibre che diventeranno carta e scandisce l’immenso lavoro di chi, con le proprie mani, dà corpo ai fogli. Un luogo che è diventato un simbolo e un’icona del made in Italy.

Il punto di partenza del docufilm è proprio la sontuosa struttura della storica Cartiera Miliani, con le mura rosa e la lunga vetrata che ospitava i vecchi stabilimenti, ora sede della Fondazione Fedrigoni Fabriano. È qui che nasce per la prima volta in Italia un sistema industriale di produzione della carta, che si evolve e prende piede da una tradizione che affonda le radici nel medioevo. L’appuntamento è un’occasione speciale per immergersi in un pezzo di storia italiana e celebrare un’eccellenza che ha reso il nome di Fabriano sinonimo di carta nel mondo.