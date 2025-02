Il rally motociclistico dell’Umbria passerà anche da Fabriano

Passerà anche per Fabriano il famoso Rally dell’Umbria, un giro turistico in moto non competitivo di carattere nazionale ed internazionale, giunto quest’anno alla sua 14esima edizione. Partendo da Perugia attraversa percorsi panoramici alla scoperta degli angoli più belli e caratteristici dell’intera Umbria e, in generale, dei territori dell’Appennino centrale.

Il rally si sviluppa su tre tappe giornaliere per circa 800 chilometri complessivi (ogni anno tracciati da zero) pensati come un’esperienza immersiva in cui la moto è il mezzo per la scoperta di foreste, colline, radure in quota, in cui si sfiorano e si incontrano paesaggi umani carichi di storia quali borghi, paesi, abbazie, pievi ed insediamenti che testimoniano l’amore millenario e rispettoso degli umani per queste terre.

L’evento coprirà il periodo dal primo al 4 maggio e sarà tutto a Fabriano il 2. Il rally unisce simbolicamente le città di Perugia e Fabriano attraverso le loro Fontane (Fontana Maggiore e Fontana Sturinalto, luoghi di partenza e di arrivo della manifestazione turistica).

Il motoclub Umbria asd ha chiesto la collaborazione e compartecipazione comunale, il patrocinio e l’utilizzo dello stemma. Saranno allestiti gonfiabili e gazebo per l’arrivo dei partecipanti.