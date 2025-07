Il rap è protagonista al Mamamia. Stasera sul palco sale Kid Yugi

Il Mamamia di Senigallia ospita oggi l’atteso concerto di Kid Yugi. Una delle penne più personali e spietate della nuova scena rap italiano salirà sul palco del tempio della musica live, che in trent’anni di attività ha ospitato i più grandi artisti del panorama della musica italiana e mondiale. Nato in provincia di Taranto 24 anni fa, Francesco Stasi, ormai noto a tutti come Kid Yugi è esploso nel 2022 con l’uscita del singolo ‘Grammelot’, seguito da altri successi come ‘Sturm und Drang’ e ‘Kabubi’. Ha collaborato con artisti come Guè, Tedua e Sfera Ebbasta. Il suo è un sound innovativo che ha conquistato i più giovani, ma anche gli amanti del rap vero, riuscendo a farsi strada in un ambiente che sta diventando sempre più suo. Il futuro sembra quindi scontato: continuare a rappare. Le sorprese però sono dietro l’angolo e se è innegabile l’amore di Yugi per la musica, un’altra sua grande passione è la scrittura di romanzi. Il suo ultimo progetto artistico (I nomi Del Diavolo, 2024) è stato certificato disco d’oro in una sola settimana. Il suo è un tour estivo tutto da scoprire che domani farà tappa al Mamamia. Niente playback, pause e voci sotto, perché l’artista rappa evidenziando la potenza delle parole. Un rap serrato e senza interruzioni quello che l’artista propone nello spettacolo, quello stesso modo di rappare che lo ha trasformato da rookie più promettente a uno dei nomi di punta non solo del genere, ma dell’intero panorama della musica italiana.