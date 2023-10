Il rapinatore di gioielli preso alla Notte Bianca

Con la sua banda, aveva ripulito diverse gioiellerie di Bologna. Ad Ancona, si stava godendo la Notte bianca: rintracciato e arrestato dagli agenti della questura di via Gervasoni. È quanto accaduto lo scorso sabato, ma della vicenda si apprende solo ora. Stando a quanto trapela, si tratterebbe di un 27enne italiano, nato in Puglia, ma di origini albanesi. Il giovane dovrà scontare 5 anni e 8 mesi di carcere. Un’operazione, quella di sabato, che ha visto la collaborazione della polizia di Bologna e della sezione criminalità organizzata del capoluogo marchigiano. Sul 27enne, pendeva un ordine di carcerazione della procura bolognese per rapine compiute tra Modena e Bologna nell’estate 2020. Due giorni fa, invece, lite in strada, al Piano, tra un indiano e una romena per un malinteso. Il 26enne indiano era in videochiamata e gesticolava in modo evidente. La romena (30 anni), che gli veniva incontro pensava che i gesti fossero rivolti a lei. Così, si è risentita e in corso Carlo Alberto è arrivato pure il marito in sua difesa. Ma l’indiano (che parlava solo inglese) non sapeva come spiegare di essere in chiamata.